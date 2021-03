Karlsruher Atomforschung: Detektiv-Arbeit an den Fotoschätzen der frühen Kernforscher

Ihre Existenz verdankt die heutige Forschungsuniversität des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) teilweise auch den ersten deutschen Kernforschern. Ihre Geschichte seit den 1950er-Jahren arbeiten Archivarleiter Klaus Nippert und sein Team derzeit in detektivischer Kleinarbeit auf.

Welches Foto fand er am erstaunlichsten? Da muss Klaus Nippert nicht lange überlegen: „Wie die Forscher draußen bei Maxau auf der überfluteten Wiese stehen und zum Ergebnis kommen: ,Hier können wir unseren Versuchsreaktor nicht bauen‘ - das ist schon eindrucksvoll“, sagt der Archivleiter des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Was mancher Mitarbeiter des früheren Kernforschungszentrums Karlsruhe nicht weiß: Anfangs hatten Politiker tatsächlich geplant, die „Reaktorstation Karlsruhe“ in der hochwassergefährdeten Rheinlandschaft bei Maxau anzusiedeln.

Die Fotoserie vom Frühjahrshochwasser 1957 mit den ernst dreinblickenden Kernkraft-Pionieren gehört zu einem Schatz, den Nippert und sein Team heben. „Wir bekamen vor einigen Jahren fünf Schränke angeliefert – mit mehr als 200.000 Foto-Negativen“, erzählt der Historiker. Es geht um das komplette Bild-Archiv des früheren (Kern-)Forschungszentrums.

Seit 2018 bereiten Historiker und studentische Hilfskräfte die Raritäten auf. Sie treffen eine repräsentative Auswahl aus der „Bilderflut“. Mit detektivischem Spürsinn finden sie die Geschichten dahinter. Wie unglaublich schnell die Kernforscher im Hardtwald bei Leopoldshafen unterkamen, nachdem Maxau aus mehreren Gründen ausgeschieden war, ist in den Fotoserien reich dokumentiert: Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen die nächtlich beleuchtete Baustelle des Forschungsreaktors 2, des ersten deutschen Eigenbaureaktors.