Das neue Jahr begrüßen und das alte gebührend verabschieden geht am besten mit einem köstlichen Essen und feinen Getränken. Zwar wird in diesem Jahr nicht so laut gefeiert werden und auch nicht mit vielen Familienmitgliedern und Freunden wie die Jahre bei vielen üblich, dafür aber mit mindestens ebenso viel Freude am Silvestermenü: an Fondue, Raclette oder Party-Fingerfood und edlen Tropfen vom Winzer. Zeichnet sich ein kulinarischer Silvester-Trend ab?

„Die Lust an Fondue und Raclette ist ungebrochen“, weiß Metzgermeister Heiko Brath aus der Südweststadt. Dabei erkennt er einen Trend zu mehr Fleisch in Verbindung mit Raclette. Entweder wird es auf dem heißen Stein über den Pfännchen gebraten, oder es wird zwischen allerlei Leckereien ins Pfännchen befördert.

Echte Grillfans sind zu seiner Freude auch an Silvester aktiv. Sie bestellen bei ihm Dry-Aged Steaks vom Rind oder Schweinerücken sowie Spareribs. Zum Einstieg empfiehlt Brath eine Asiatische Suppe. Dazu kocht man eine kräftige Brühe, die über hauchdünn geschnittene Scheiben von Rind- oder Schweinefleisch in vorgewärmte Tassen gegossen wird. Zwei Minuten ziehen lassen, fertig.