Ahmad ist nach dem Studium am KIT in Karlsruhe geblieben. Die Ereignisse in seiner Heimat überraschen ihn nicht.

„Betet für uns!“ Schlicht und eindringlich sind die Worte, die Ahmad sehr früh am Samstagmorgen auf seinem Handy empfängt. Die Nachricht seines Bruders aus dem Gazastreifen lässt ihn im fernen Karlsruhe nicht sonderlich aufschrecken. An schlimme Nachrichten aus der Heimat hat sich der 56-jährige Ingenieur fast schon gewöhnt. „Ich habe schon so viele Berichte von Raketenabwürfen und Bombenalarmen erhalten“, sagt er.

Trotzdem klickt er gleich seine bevorzugten Nachrichtenportale im Internet an. So erfährt er von den Raketen, die zu Tausenden auf israelisches Gebiet abgefeuert werden. Aber die Bilder von Rauchwolken, die in den Himmel steigen, von Männern, die Grenzzäune niederreißen, und Menschen, die mit roher Gewalt überwältigt werden, lösen in Ahmad weder Panik noch Angst aus. „Es war mehr so ein Gefühl von – das musste ja explodieren“, sagt er.

Ahmad aus Karlsruhe möchte lieber anonym bleiben

Ahmad heißt in Wahrheit anders. Er ist ein kraftvoller Typ, steht zu seiner Meinung und kämpft eigentlich viel lieber mit offenem Visier. Trotzdem bittet er vor dem Gespräch mit den BNN darum, dass er anonym bleiben darf und auch kein Bild von ihm in der Zeitung oder im Internet erscheint. Mit seinen Plänen, schon bald zur Familie in die Heimat zu reisen, könnte es sonst aus sein.

Ein Tipp aus Israel reicht aus und sie lassen mich nicht zurück.“ Ahmad

lebt seit 36 Jahren in Deutschland

Im November nämlich will Ahmad zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder in den Gazastreifen reisen. Dort, ganz in der Nähe der ägyptischen Grenze, ist er geboren und aufgewachsen. Erst im Alter von 19 Jahren verließ er den knapp 365 Quadratkilometer großen Landstrich, in dem das Leben mit zwei Millionen anderen Menschen aus seinen Erfahrungen immer enger und unerträglicher geworden war. Karlsruhe, die Stadt, in die er zum Ingenieursstudium zog, schenkte ihm zum ersten Mal eine Bewegungsfreiheit, die er bis dato nicht kannte.

Von der Unfreiheit unter freiem Himmel im Gazastreifen

Die Einreise in das von Israelis besetzte Gebiet ist kein einfaches Unterfangen. Der Mann, der mit einer Karlsruherin verheiratet ist und seit 36 Jahren in Baden lebt, weiß, wie streng die ägyptischen Soldaten am südlichen Eingang des Gazastreifens die Ein- und Ausreise kontrollieren. „Da reicht ein Tipp aus Israel und sie lassen mich nicht rein.“ Deshalb möchte er lieber nicht, dass sein Name öffentlich wird.

Aber berichten will Ahmad schon. Von den Verhältnissen, die in dem winzigen Landstrich herrschen und von denen die Weltöffentlichkeit - so sieht er es - schon seit Jahrzehnten seltsam unberührt zu sein scheint. Von dem beklemmenden Gefühl der Angst, mit dem seine Landsleute dort leben, und von der Unfreiheit unter freiem Himmel und der täglich erlebten Willkür, die – so sagt er – zwangsläufig zu dem führen musste, was gerade in Israel passiert.

Wenn er von seiner Kindheit und Jugend berichtet, sprudelt es aus Ahmad heraus. Es sind ganz einfache Bilder, die er im Kopf hat. Von Straßen in der unmittelbaren Nachbarschaft, die für Palästinenser gesperrt werden, damit die Kinder der jüdischen Siedler sie unbehelligt überqueren können. „Den Soldaten war es egal, ob wir durchmussten oder nicht.“ Krankenwagen mit Schwerverletzten oder Mütter in den Wehen seien gestoppt worden. „Ich kenne so viele Geschichten von Palästinensern, die im Krankenwagen gestorben sind, und Babys, die im Auto zur Welt kamen, nur weil die Soldaten kein Erbarmen hatten.“

Ahmad schildert Hunderte von kleinen und großen Demütigungen, die ihm als Heranwachsender widerfuhren. „Ich war mit 13 schon sehr groß und sah viel älter aus. Aber eine Identitätskarte, eine Art Personalausweis also, bekommt man erst mit 16.“ Doch wer als jugendlicher Araber ohne Ausweis erwischt werde, müsse damit rechnen, weggesperrt und gefoltert zu werden. „Bis ich endlich alt genug für die Karte war, wollte meine Mutter mich nicht aus dem Haus lassen. Sie hatte solche Angst, dass man mich einfach wegsperrt.“

Es mangelt an allem: Essen, Wasser und Medikamenten

Die ständige Angst vor Soldaten mit Maschinengewehren haben sich tief in sein Gehirn gegraben. „Ich erinnere mich, dass unsere Eltern uns mitten in der Nacht weckten, wenn draußen ein Soldat vorbeilief. Schon das Schnarchgeräusch eines Kindes reichte manchmal aus, damit sie die Türe eintraten.“

Seit die Hamas vor zehn Jahren die Macht im Gazastreifen übernommen und Israel seine Blockade zu Land, zur See und in der Luft begonnen hat, habe sich die Situation kontinuierlich verschärft. „Es mangelt an allem: Nahrungsmitteln, sauberem Trinkwasser, Medikamenten und Dingen des täglichen Bedarfs. Es gibt Probleme mit der Stromversorgung und der Abwasser-Entsorgung und viele Menschen haben keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser“, berichtet Ahmad.

Für mich ist das kein Terror, sondern Widerstand. Ahmad

traut den westlichen Medien nicht

Auch medizinisches Fachpersonal sei rar, und Möglichkeiten zur Weiterbildung sind kaum vorhanden. Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, können im Gazastreifen gar nicht mehr behandelt werden. „Überweisungen nach Jerusalem oder Ägypten werden von den israelischen Behörden oft zu spät oder überhaupt nicht bewilligt. Das endet für viele Patienten tödlich“, sagt er.

Was im Gazastreifen seiner Ansicht nach „wirklich“ passiert, wisse im Rest der Welt kaum jemand. „Und keiner will es wirklich wissen“, sagt er. Den westlichen Medien vertraut Ahmad deshalb schon lange nicht mehr. Die Formulierung von „terroristischen Anschlägen der Hamas“ möchte er nicht hinnehmen. Er weiß, dass man die nun folgenden Worte in Deutschland nicht gern hört. Doch dann sagt er sie trotzdem: „Für mich ist das kein Terror, sondern ein Widerstandskampf.“