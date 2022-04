Er hat einen der renommiertesten Journalistenpreise gewonnen und ist jetzt beruflich von Mannheim nach Karlsruhe gewechselt – die BNN haben in Karlsruhe einen neuen Redaktionsleiter. Am Freitag steht er Lesern Rede und Antwort.

Die Karlsruher Lokalredaktion der Badischen Neuesten Nachrichten hat einen neuen Chef, der sich lesernahe Berichterstattung und investigativen Lokaljournalismus auf die Fahnen geschrieben hat: Stefan Proetel (52) steht an der Spitze des achtköpfigen Redaktionsteams, das zwischen Marktplatz und Schloss von der Lammstraße aus über alle wichtigen Ereignisse in der Fächerstadt informiert.

Der gebürtige Mannheimer war zuletzt beim Mannheimer Morgen als Mitglied der Chefredaktion für das Ressort Lokales/Regionales zuständig und wurde im vergangenen Jahr mit dem bundesweit renommierten Henri-Nannen-Preis ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit seine Artikel-Serie über die unsauberen Geschäfte des damaligen Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel.

„Vorbildlicher Lokaljournalismus“, so lautete die Begründung bei der Preisverleihung, Stefan Proetel sei trotz Drohungen und Beschimpfungen drangeblieben und habe die Machenschaften des Mandatsträgers aufgedeckt. Der nach dem verstorbenen Stern-Verleger Henri Nannen benannte Preis gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachige Journalistinnen und Journalisten.

Journalismus als Anwalt der Bevölkerung

Auch in Karlsruhe will sich Proetel für einen engagierten Journalismus einsetzen, der Zusammenhänge erklärt und Verfehlungen aufdeckt. Eine Zeitung sollte sich als Anwalt der Bevölkerung verstehen und die Mächtigen kontrollieren, lautet sein Credo. Dabei hat die Karlsruher Lokalredaktion vor allem das Interesse der Leserinnen und Leser im Auge.

Im Moment diskutiert die Redaktion jeden Tag neu über das Leserverhalten, das mit dem Verfahren „Lesewert“ und einer repräsentativen Lesergruppe über einen mehrwöchigen Zeitraum ermittelt wird. „Verbraucherthemen und kontroverse Diskussionen stehen ganz oben auf der Liste der beliebtesten Artikel“, so lautet das Zwischenfazit von Proetel nach zweieinhalb Wochen.

BNN-Lokalchef Proetel stellt sich den Fragen der Leser

Der 52-jährige Lokalchef, der seine ersten journalistischen Erfahrungen bei der Schwetzinger Zeitung, der Badischen Zeitung und dem Mannheimer Morgen gemacht hat, will jetzt auch direkt mit den Lesern ins Gespräch kommen.

Dazu steht er an diesem Freitag von 13 bis 14.30 Uhr vor der BNN-Geschäftsstelle in der Lammstraße Rede und Antwort. Wer Anregungen, Themenvorschläge oder Kritik an der bisherigen Berichterstattung vorbringen will, kann dies direkt beim neuen BNN-Lokalchef tun.

Proetel hat in Heidelberg Politische Wissenschaft und Sportwissenschaft studiert. Seit seinem Volontariat in den Jahren 1997 und 1998 war er bei der Mannheimer Tageszeitung in verschiedenen Positionen tätig, bevor er jetzt in die ehemalige badische Residenzstadt wechselte.

Er folgt auf Theo Westermann, der mittlerweile als Landtagskorrespondent für die BNN aus Stuttgart berichtet. „Mit Stefan Proetel haben wir eine äußerst erfahrene Führungskraft und einen exzellenten Journalisten mit wachem Blick für die Herausforderungen der Branche und die Wünsche der Leser gewonnen“, erklärt BNN-Verleger Klaus Michael Baur.