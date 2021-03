„Zumachen ist keine Option“, denkt sich Saskia Spaderna, als über Deutschland im November 2020 zum zweiten Mal ein Lockdown verhängt wird. Die Café-Besitzerin will nicht, dass ihren Mitarbeiterinnen von heute auf morgen ein wichtiger Nebenerwerb wegbricht.

„Von Montag bis Mittwoch bin ich Abteilungsleiterin, donnerstags und freitags mach’ ich Milchschaum“, sagt Saskia Spaderna und lacht. Die Karlsruherin steht am Tresen des Cafés „Frieda“ am Kolpingplatz.

Seit bald zwei Jahren ist es ihr Café. Wenn Spaderna hier Kaffee macht oder Kuchen backt, ist sie in ihrem Element, das ist ihre Welt.

Am Fenster liegt ihr Handy. Vorhin hat sie noch telefoniert mit ihren Kollegen aus der anderen Welt. In der ist sie Saskia Spaderna, die Abteilungsleiterin, für den baden-württembergischen Genossenschaftsverband berät sie Banken. Sie genießt das Leben in diesen zwei gegensätzlichen Welten, „ich liebe das“, sagt sie.