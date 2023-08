„Hakuna Matata, diesen Spruch sag’ ich gern!“ Der Klang des Klassikers aus „König der Löwen“ hallt durch den Klassenraum der element-i-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe.

Die Kinder und Jugendlichen des Chors „PHONnation“ proben das bekannte Stück für ihr nächstes Konzert. Gute-Laune-Feeling inklusive. Verantwortlich dafür ist Angelika Geiß.

Sie sitzt vorn am Klavier, koordiniert, singt, erklärt und hat augenscheinlich genauso viel Spaß an der Sache wie die Teenies.

Der Jugendchor „PHONnation“ ist einer von insgesamt sechs Chören, die die freiberufliche Musikerin leitet. Vier davon im Gesangsverein Liederkranz Karlsruhe-Hagsfeld. Im Interview spricht Geiß über ihre Arbeit als Chorleiterin für Laien.

Ich habe in meiner Jugend als Chorsängerin angefangen, habe Klavier und Orgel gespielt, war musikalisch unterwegs. Und dann wurden zwei Chorleiter unabhängig voneinander auf mich aufmerksam und haben mich gefragt, ob ich nicht mal eine Ausbildung zur nebenberuflichen Chorleiterin machen möchte. Nachdem ich die abgeschlossen hatte, hat zufällig ein Chor im Ort einen Chorleiter gesucht. Ich habe mich beworben und wurde genommen. So kam eins zum anderen. Andere Chöre wurden auf mich aufmerksam und haben mich gefragt, ob ich nicht auch dort Chorleiterin sein könnte.

Wenn ich selbst singe, dann möchte ich das in einem Chor tun, in dem ich gefordert werde – da mag ich den Anreiz, auch schwierige Werke zu singen. Als Chorleiterin liebe ich es, mit einem Laienchor zu arbeiten, die Leute einfach dafür zu begeistern. Es kommen auch Menschen, die denken, sie könnten nicht singen und dann merken, sie können es doch. Das liegt mir sehr am Herzen.

Ein großer Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, dass die Kinder alles auswendig lernen. Sie bekommen auch gar keine Noten, da sie entweder noch gar nicht lesen oder mit Noten oft einfach nichts anfangen können. Das braucht ein bisschen Zeit, bis sie die Lieder auswendig können. Aber sie sind grundsätzlich sehr schnell im Lernen. Erwachsene bekommen die Noten schon zu Beginn der Probe, da geht man anders vor. Noch ein Unterschied ist die Konzentration. Mit den Kindern kann man nicht eine ganze Chorstunde nur an zwei Liedern üben oder länger an dem gleichen Part feilen. Da braucht es insgesamt mehr Abwechslung.

Geiß

Ich habe gemerkt, dass sie sehr offen sind. Sie kennen diese Musik tatsächlich aus dem Radio. Viele lassen sich echt begeistern. Das Süßeste war von einer Sängerin – da habe ich wirklich etwas Modernes mitgebracht, den Song ,Rockin’ Around the Christmas Tree’. Sie kam irgendwann und meinte, ihr macht dieses Lied so Spaß und hat mir passend dazu einen Mistelzweig geschenkt. Und mit über 90 Jahren gehört sie definitiv zu den Ältesten in diesem Chor. Das fand ich ein sehr eingängiges Feedback.