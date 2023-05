Überraschung am KIT

Karlsruher Elite-Uni verliert ihren Präsidenten: Holger Hanselka wechselt zur Fraunhofer-Gesellschaft

Überraschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT): Präsident Holger Hanselka gibt sein Amt vorzeitig auf und wechselt an die Spitze der Fraunhofer-Gesellschaft. Somit sind gleich an drei Karlsruher Hochschulen die Chefposten vakant.