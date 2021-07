Karlsruher Energie-Experte: „Wasserstoff muss ein Wundermittel werden“

Viel Geld, das ist klar. Denn wir haben bislang nur an wenigen Stellen eine Wasserstoff-Infrastruktur. Zum Beispiel lokal auf dem Gelände der MiRo in Karlsruhe oder der BASF in Ludwigshafen. Die Ressourcen für die Erzeugung von großen Mengen sind aber nicht hier, sondern in den windreichen Küstengebieten im Norden Deutschlands. Dort wird als erstes eine Infrastruktur aufgebaut. Zu entscheiden ist dann, ob Wasserstoff verflüssigt transportiert wird, vor Ort in einen anderen Energieträger umgewandelt oder in die Pipeline gepumpt wird. Die Erdgasnetze können schon heute bis zu einer gewissen Grenze Wasserstoff aufnehmen, aber die daran angeschlossenen Komponenten wie Ventile oder Verdichter sind für dieses Gemisch nicht zugelassen. Und bei uns in Baden-Württemberg ist das Netz komplett ausgelastet mit dem benötigten Erdgas. Das heißt, wir benötigen hier ganz neue Infrastrukturen. Dafür haben wir aber in Karlsruhe mit dem Rhein um die Ecke eine ideale Anbindungsmöglichkeit. Es wird den Transport von Wasserstoff oder anderer Wasserstoffspeicher über den Rhein geben, und ich hoffe sehr, dass wir einen Wasserstoffhub vor der Haustür bekommen.