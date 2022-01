Umfrage unter Restaurant-Betreibern

Karlsruher Gastronomen kritisieren Corona-Regeln: „...den Sinn verstehen wir nicht“

Seit Ende Dezember müssen Restaurants in Baden-Württemberg bereits um 22:30 Uhr schließen. So will es die aktuelle Corona-Verordnung. Gastronomen haben dafür kein Verständnis.