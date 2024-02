Zweiter Verhandlungstag

Karlsruher Geiselnehmer-Prozess: Angeklagter will zur Sache aussagen

Warum drang er bewaffnet in eine Apotheke ein und verschanzte sich mit Geiseln? Am zweiten Tag im Prozess um eine Geiselnahme in Karlsruhe will der Angeklagte möglicherweise Antworten geben.