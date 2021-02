Vor der Öffnung am Montag

Die Karlsruher Grundschulen rüsten sich für den Start

Seit Mitte Dezember sind die Schulen geschlossen. Am Montag soll es nun in den Grundschulen und an den Abschlussklassen schrittweise wieder losgehen - mit einem Wechsel aus Präsenzunterricht und Homeschooling. Das geht manchen Eltern nicht weit genug.