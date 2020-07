Bundesverwaltungsgericht

Karlsruher Grundstückbesitzer klagt seit 2013 für ein Parkverbot

Die Forderung eines Grundstückbesitzers nach einem Parkverbot in Karlsruhe hat es bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geschafft. Wie auch in den Vorinstanzen ist der klagende Karlsruher Grundstückbesitzer dort am Donnerstag letztlich gescheitert, wie das Gericht nun mitteilte.