Projekt von KIT-Studenten

Karlsruher Hotline für Nachbarschaftshilfe in Corona-Krise startet

Die Nachbarschaftshilfe in Zeiten des Coronavirus nimmt in Karlsruhe täglich deutlicher Gestalt an. Ab sofort gibt es auch eine private Hotline für die Karlsruher. Unter der kostenlosen Nummer können sich Hilfsbedürftige aus allen Stadtteilen Karlsruhes melden.