Karlsruher Jurist Christian Kirchberg mit Staufermedaille geehrt

Im Bundesverfassungsgericht geht er ein und aus. In vielen Verfahren vor dem höchsten deutschen Gericht am Karlsruher Schlossplatz trat der Karlsruher Rechtsanwalt Christian Kirchberg als Bevollmächtigter auf. Gerade erst vertrat er bei der zweitägigen mündlichen Verhandlung des Zweiten Senats über das neue Wahlrecht der Ampel-Koalition zusammen mit Gregor Gysi die Partei „Die Linke“ und die frühere Linksfraktion im Bundestag. Und schon 1984 begann er, jährlich die Entscheidungen des Gerichts zum Verfassungsrecht zusammenzufassen.

Seit 2007 ist er Honorarprofessor am KIT

Neben seiner jahrzehntelangen beruflichen Tätigkeit als Fachanwalt für Verwaltungsrecht fand der gebürtige Berliner, der von 1999 bis 2020 als Lehrbeauftragter und ab 2007 als Honorarprofessor für Öffentliches Medienrecht am Karlsruher Institut für Technologie tätig war, noch immer Zeit, sich sowohl im Bereich der Anwaltschaft als auch gesellschaftlich ehrenamtlich zu engagieren. Dafür wurde Kirchberg nun mit der Staufermedaille, der persönlichen Auszeichnung des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg für besondere Verdienste um das Land Baden-Württemberg ausgezeichnet.

In einer Feierstunde in Mannheim überreichte Innenstaatssekretär Thomas Blenke (CDU) die Medaille, die auf ihrer Frontseite ein Thronbild des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa und auf der Rückseite das Drei-Löwen-Wappen der Staufer zeigt. Er würdigte dabei die vielfältigen Ehrenämter, die Kirchberg in den vergangenen Jahrzehnten übernommen und mit großem Engagement ausgeübt habe.

Ich habe die Verantwortung übernommen. Christian Kirchberg

Rechtsanwalt

„Ich habe mich nie um Ämter gedrängt, aber ich habe die Verantwortung angenommen, wenn sie mir übertragen wurde“, sagt Kirchberg im Gespräch. Insofern freue er sich über die Auszeichnung aufrichtig, „wenn das ehrenamtliche Engagement von höchster Stelle anerkannt wird“.

Berater des Bundesverfassungsgerichts

So war Kirchberg, der in Freiburg und Genf Rechtswissenschaften studiert und 1980 mit einer Arbeit über den Badischen Verwaltungsgerichtshof im Dritten Reich promoviert hat, unter anderem Vorstandsmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht des Deutschen Anwaltvereins Baden-Württemberg und Mitglied des Prüfungsausschusses „Fachanwalt für Verwaltungsrecht“ in Baden-Württemberg. Als Vorsitzender des Verfassungsrechtsausschusses und des Menschenrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer beriet er unter anderem das Bundesverfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

In Karlsruhe engagierte er sich als Mitglied im Initiativkreis und später als Vorstandsmitglied des Fördervereins „Forum Recht“ sowie als Mitglied im erweiterten Vorstand der juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe.

Besondere Verdienste um die Belange der Anwaltschaft erwarb er sich Mitglied des Anwaltsgerichtshofes Baden-Württemberg, dem er von 1996 bis 2023 angehörte. Seit 2002 war er Vorsitzender eines Senats, von Februar 2012 bis 30. November 2023 stand er als Präsident dem Gerichtshof vor. In dieser Zeit wirkte er bei der Einführung des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) mit.

Ich habe die Nöte von Richtern am eigenen Leibe erlebt. Christian Kirchberg

Träger der Staufermedaille

„Die Tätigkeit als Richter hat meinen beruflichen Horizont erweitert“, sagt Kirchberg. „Wenn aus einem Anwalt ein Richter wird, bedeutet dies einen Wechsel der Perspektive.“ In der Position dessen, der nicht eine Seite vertrete, sondern die Argumente beider Seiten höre und abwägen sowie am Ende ein Urteil fällen müsse, habe er „die Nöte von Richtern am eigenen Leibe erlebt“.

Nicht zuletzt engagierte sich Kirchberg auch im Umweltbeirat der Evangelischen Landeskirche in Baden, er war Kuratoriumsvorsitzender der Durlacher Kirchenmusikstiftung „Continuo“ und Mitglied im Verwaltungsrat für das Badische Konservatorium Karlsruhe.

Karlsruher Oberbürgermeister gratuliert persönlich

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup gratulierte denn auch persönlich Kirchberg zur Auszeichnung mit der Staufermedaille. Sie sei eine „Würdigung Ihrer beeindruckenden Verdienste, aber auch Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Charakterstärke“, schrieb das Stadtoberhaupt. Er danke ihm für seinen Einsatz und die „spürbare Verbundenheit mit Karlsruhe und der Region“.