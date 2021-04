Karlsruher Kammertheater-Chef Bernd Gnann: Der Mann, der nie Angst hat

„Ich habe vor nichts Angst. Vor nichts und vor niemandem.“ Bernd Gnann hat in seinem Leben viele schlimme Situationen erlebt, und aus jeder ging er gestärkt hervor. Als junger Mann wurde er in Thailand überfallen und lebensgefährlich verletzt. „Mein Arm wurde mit einer Machete fast abgetrennt und wieder angenäht. Ich schwebte in Lebensgefahr und dachte, das wäre das Ende.“

Zurück in Deutschland, startete er eine erfolgreiche Schauspielerkarriere. Vor zwei Jahren dann ein weiterer Tiefschlag, als bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert wurde. „Am Städtischen Klinikum wurde ich erfolgreich operiert. Heute bin ich geheilt.“

Und er ist umtriebiger denn je zuvor. Trotz Corona. „Die Pandemie ist eine superspannende Zeit“, sagt Gnann. „Jeder, der hier etwas bewegen kann, sollte diese Zeit nutzen.“