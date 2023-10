Karlsruher Karoline-Luise-Tunnel wird mehrere Tage gesperrt

Gleich zwei Wochen lang wird es zu Behinderungen am Karoline-Luise-Tunnel in Karlsruhe kommen. Grund sind Wartungsarbeiten.

Autofahrer in Karlsruhe müssen sich in der kommenden Woche auf eine Sperrung einstellen. Ab Montag, 16. Oktober, wird der Karoline-Luise-Tunnel unter der Kriegsstraße für den Verkehr voll gesperrt. Das teilte der städtische Pressedienst mit. Die Sperrung soll bis Freitag, 20. Oktober, andauern.

Grund sind Arbeiten bei den Ventilatoren. Probleme an den 36 Ventilatoren hatten im Mai vergangenen Jahres die Eröffnung des Karoline-Luise-Tunnels in der Kriegsstraße zunächst verzögert – bis zum Oktober 2022. Mit zusätzlichen robusten Gittern wurden die Strahlventilatoren voriges Jahr „mechanisch gesichert“. Jetzt tauscht die Stadt bei fünftägiger Vollsperrung die Lüfterräder aus und wartet die Ventilatoren.

Umleitung erfolgt über die Kriegstraße

Während der Arbeiten stehe lediglich die Unterführung Karlstor tagsüber bis 20 Uhr in beide Fahrtrichtungen zur Verfügung. Die Umleitung erfolgt über die Kriegsstraße.

Einschränkungen auch ab 22. Oktober

In der sich anschließenden Woche von Sonntag, 22. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober, stehen im Zeitraum von 20 bis 6 Uhr die halbjährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. Dafür sperren die Fachleute den Tunnel nachts vollkommen. Die Umleitung erfolgt in den Nachtstunden über die Kriegsstraße. Tagsüber ist der Tunnel ungehindert befahrbar.