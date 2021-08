Karlsruher Klassik-Stars spielen für Opfer der Flutkatastrophe

Diese Hilfe schickt der Himmel – zumindest über Bande: Der berühmte Trompeter Reinhold Friedrich und weitere Klassik-Stars erspielen in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe knapp 4.000 Euro Geldspenden für Hochwasseropfer

Die Misere scheint plötzlich ganz nah. Karlsruhe blieb zwar verschont von den Fluten der zurückliegenden Wochen. Als aber der Trompeter Reinhold Friedrich die E-Mail einer Kollegin vorliest, wird es beklemmend still in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz. Gut 200 Kilometer weit entfernt liegt die Ahr.

Christa Zemke von der Hochschule für Musik in Karlsruhe hilft derzeit im Katastrophengebiet. Sie berichtet regelmäßig. Nur wenige Häuser stehen noch am Hang, heißt es, „den Rest hat die Ahr verschlungen“. Was übrig blieb, muss abgerissen werden.

Menschen haben nicht nur ihr Zuhause, sondern viele auch ihren Arbeitsplatz verloren, erfahren die knapp 200 Besucherinnen und Besucher eines Benefizkonzertes aus dem Munde des berühmten Trompeters. „Die nächste Mail lese ich Ihnen lieber nicht vor“, schließt Friedrich. „Sie ist zu erschütternd.“