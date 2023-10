Fußball-Kreisklassen A1 und A2

Karlsruher Kreisklasse A1: Ein Dreikampf zwischen FC Spöck, Eggenstein und Büchig?

Es ist Herbst und die ersten acht Spieltage in den Fußball-Kreisklassen A1 und A2 im Kreis Karlsruhe sind bereits wieder Geschichte. In beiden Ligen sind die favorisierten Mannschaften an der Tabellenspitze.