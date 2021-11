Traditionsberuf

Karlsruher Mess’: Schausteller der „Eclipse“ wäre lieber sesshaft

Unterwegs sein: Was viele an den Schaustellern so fasziniert, ist für Johan Korten das täglich Brot. Der 66-Jährige betreibt einen Besuchermagneten auf der Karlsruher Mess’. Das Herumziehen hat er während Corona nicht vermisst.