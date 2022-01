Mittwochs schläft sie unruhig, jede Woche. Immer dasselbe. Denn an einem Mittwoch im Juli 2021 kam sie, die ihr fast alles nahm und ein starkes Trauma hinterlässt: die Sturzflut in Mitteleuropa. Für Chai Min Werner sind es nur Stiche ins Herz, wenn sie die Facebook-Posts von Menschen wie dieser traumatisierten Frau liest. Stiche aber, die sie antreiben, zu helfen.

Die Künstlerin aus Durlach beschäftigt sich viel mit den Opfern, die ihr Haus, ihr komplettes Hab und Gut oder sogar ihre Liebsten verloren haben, als Ahr und Erft zu reißenden, todbringenden Strömen anschwollen. Sie alle brauchen bis heute und lange noch Hilfe.

Das wurde Chai Min Werner und ihrem Mann Johannes Hustedt so klar, dass ihnen ebenfalls klar wurde, wohin der Erlös aus ihren gemeinsam organisierten Freiluft-Konzerten im vergangenen Spätsommer und Herbst fließen soll: in die schwer geschädigte Region im Nordosten der Eifel.

Ich bin gefahren soweit die Straßen mich trugen. Chai Min Werner, Künstlerin aus Durlach

Doch wohin genau damit? Chai Min Werner wollte sich selbst einen Eindruck verschaffen und hat sich in der Region umgesehen. „Ich bin gefahren, soweit die Straßen mich trugen, die das untere und das obere Ahrtal seit der Flut trennen.“

Werner kam vorbei an den vielen verbretterten Fenstern, hinter denen man drinnen die Trocknungsmaschinen laufen hörte. Gelandet ist sie schließlich in Mariental und wurde sehr herzlich aufgenommen. Drei Tage hat sie miterlebt und mit vielen Menschen gesprochen, ohne zu erzählen, dass sie Geld mit sich führt. „Die Informationen sind mir direkt zugeflossen. Ich hab das gar nicht geäußert, dass ich etwas zu verteilen habe.“

Eines Abends beobachtete sie eine Frau, die mit einem Sprinter kam und Geschenke verteilte. Am nächsten Tag erst erzählte Werner einer Helferin aus Schleswig-Holstein, dass sie und ihr Mann etwas spenden möchten. Prompt wurde sie verwiesen auf die Frau mit dem Sprinter: Sie sei im Ahrtal unterwegs und verteilt Sach- oder Geldspenden.

„Herz bewAHRt“ verteilt Güter und Geld direkt

Es ist Nadine Eickhoff aus dem Großraum Siegen. Sie hat die Initiative „Herz bewAHRt“ gegründet, geht mit Menschen in Kontakt und verteilt direkt. „Das ist beeindruckend, wie sich die Menschen dort einsetzen.“ Insgesamt 5.000 Euro haben Werner und Hustedt gespendet.

Die eine Hälfte kommt aus den Einnahmen bei den Konzerten der Reihe „Denkmal-schaumal-fühlmal“ mit Alphorn und Flöte sowie wechselnden Gästen, die sie im Sommer 2021 in den Niederlassungen des Autohauses Meier veranstaltet hatten. Die andere Hälfte, also 2.500 Euro, hat das Autohaus draufgelegt. Eine Hälfte ging an Nadine Eickhoff, die es in Kuverts besonders bedürftigen Familien überreichte. Die andere Hälfte ging an die Hilfsaktion der „Dachzeltnomaden“.

Noch während Werner und Hustedt am Telefon von dieser Aktion erzählen, fassen sie einen Entschluss: Auch der Erlös der für Sommer 2022 geplanten Konzerte im Rahmen von „Neustart Kultur – Ensembleförderung 2022“ soll an die Flutopfer gehen. Denn: „Es ist noch immer sehr großer Bedarf!“

Seniorenorchester schenkt Hörner, Posaunen und eine Tuba

Ganz konkret von Musik zu Musik hat das Karlsruher Seniorenorchester geholfen. Denn auch so ziemlich alles, was zum Musizieren benötigt wird, hat die Flut mitgenommen. Deshalb hat das Orchester seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der pandemiebedingten Pause als Benefizkonzert zugunsten der Flutopfer im Ahrtal veranstaltet.

Der Erlös wurde an die Musikvereinigung Bad Neuenahr gespendet. Ein Großteil der Vereinsmitglieder dort ist direkt von der Flut betroffen, berichtet Orchestervorstand Wolfgang Hansen. Angefangen vom Instrument über Noten, Notenständer bis hin zur Vereinsuniform, „alles ist mit Schlamm bedeckt.

Ob die Instrumente wieder instandgesetzt werden können, ist noch unklar“, berichtet Hansen. Der Hornist des Seniorenorchesters, Dietrich Münchgesang, hat daher zwei Hörner, eine Posaune und eine Tuba aus seinem Fundus zur Verfügung gestellt, die er Ende Dezember zusammen mit Hansen persönlich in Ahrweiler übergab.

Musikverein in Berghausen schickt ein komplettes Schlagzeug mit

Doch damit nicht genug. Ein Anruf von Hansen im Dezember bei dem Vorsitzenden des Musikvereins Freundschaft Berghausen, Stefan Wippert, hatte eine weitere Hilfsaktion ausgelöst. Noch am selben Tag übergab Wippert acht Instrumente, darunter drei Trompeten und ein komplettes Schlagzeug, die zusammen mit Münchgesangs Instrumenten ihren Weg nach Bad Neuenahr gefunden haben.

Allein der Wert dieser Instrumente liege im vierstelligen Bereich, so Hansen. Darüber hinaus initiierte Wippert eine Spendenaktion im Musikverein Berghausen, die in nur drei Tagen einen weiteren stattlichen Betrag erbrachte. Die Spende soll unter anderem für ein Probenwochenende mit dem musikalischen Nachwuchs des Ausbildungsorchesters verwendet werden.

„Ein unbeschwertes Wochenende soll es werden, wo alle Jugendlichen einmal wieder zusammenkommen und sich ganz ihrem Hobby Musik widmen können, da viele Jugendliche mangels Wohnraum weit verstreut sind und es ist ihnen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, an den Proben teilzunehmen“, sagt Hansen.

Nadia Ayche sammelt und singt

Auch die aus Karlsruhe stammende Sängerin, Songwriterin und Moderatorin Nadia Ayche fasste den Entschluss, zu helfen, ihre Netzwerke zu aktivieren und Hilfstransporte zu organisieren.

„Ich habe alles an Sachspenden, was ich auftreiben konnte, dorthin geschickt“, sagt die 46-jährige Künstlerin, die in der Vergangenheit schon beim Musical „Miss Saigon“ eine Hauptrolle einnahm, eigene Produktionen veröffentlichte und mit der Formation „Mr. President“ auf Tour war.

Dank guter Kontakte sammelte sie eine große Anzahl von Gütern des täglichen Lebens, die von der aktiven Netzwerkerin teilweise persönlich in die Region gebracht oder den Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt wurden. Auf ihrer eigenen Plattform hat sie schon viele Menschen zusammengebracht und sagt: „Was vorstellbar ist, ist auch machbar.“

Weit über 120.000 Euro an Spendengeld hat sie „zusammengetrommelt“ und sie steht auch mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Kontakt. „Viele Menschen haben mir dadurch auch eine gewisse Verantwortung übertragen, der ich mich gerne stelle“, sagt sie.

Lieder und Entspannung für Kinder auf der CD „We AHR The Children“

Da lag die Idee, ein Album mit Kinderliedern zu produzieren, dessen Erlös den Flutopfern zugute kommt, nahe. Die schön gestaltete CD mit einer Spielzeit von 74 Minuten heißt „We AHR The Children“. Sie soll den jüngsten unter den Opfern in ihrer schwierigen Lebenssituation Freude bereiten. „Kinder leiden erfahrungsgemäß am meisten in einer solchen Lage“, sagt Ayche.

„Zusätzlich nehmen sie die bedrückende Situation ihrer Eltern wahr.“ Neben fünf Kinderliedern, die von Ayche eingesungen wurden und „Die Fee der Träume“ oder „Am Tag die Sonne“ heißen, enthält der Silberling auch Musik mit Meditationstexten von Ewa Drexel, einer Yoga-Lehrerin aus Dormagen, eine Anleitung für progressive Muskelentspannung sowie eine fantasievolle Erzählung.

Es gibt Engel auf Erden und das bist du! Dankesgruß an Nadja Ayche

Arrangiert wurden die Songs mit Streichern, Klavier und Gitarre. Die Schirmherrschaft hat Karlsruhes Kulturbürgermeister Albert Käuflein zusammen mit seinem Pfälzer Kollegen Andreas Geron aus Sinzig übernommen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele Menschen für das Album begeistern“, so Nadia Ayche, selbst Mutter einer Tochter und eines Sohnes.

Eine Reaktion auf ihrer Social-Media-Seite verdeutlicht das große Engagement der Künstlerin: „Es gibt Engel auf Erden und das bist du! Danke für deine Bemühungen und deine Hilfe. Das werden wir niemals im Leben vergessen!“.