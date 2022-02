So geballt gibt es musikalisches Talent selten: Das Musikerehepaar Uhde hat drei Kinder, die international in hochkarätigen Positionen musizieren und sich dabei mitunter auch überraschend begegnen.

Als Familie zusammen musizieren mag etwas aus der Mode gekommen sein, wird aber nach wie vor gepflegt. Allerdings wohl nur äußerst selten auf dem Niveau, auf dem dies in der Karlsruher Familie Uhde geschieht. Hier treffen Profi-Musikerinnen und -Musiker aus hochkarätigen Orchestern zusammen.

Die Familientradition musikalischer Begabung geht mittlerweile schon in die vierte Generation. Drei dieser Generationen sind an diesem Sonntag gemeinsam zu erleben: Das Ehepaar Michael und Sanja Uhde gestaltet mit seinen drei Kindern Katharina, Tatjana und Gabriel sowie den beiden Enkeltöchtern Elina und Leonora einen Abend in der Hemingway Lounge.

Der Ursprung der Musiktradition der Familie liegt bei Jürgen Uhde (1913 bis 1991), bekannt als Pianist und Verfasser mehrerer Standardwerke über Klavierliteratur sowie durch zahlreiche Hörfunksendungen. Michael Uhde, Professor für Klavier und Kammermusik an der Karlsruher Musikhochschule, ist sein Sohn und hat als Pianist bei zahlreichen Konzerten und Festivals in Europa und Amerika gespielt, sowohl als Solist wie als Kammermusiker.

Musiker aus Karlsruhe sind aktiv in Paris, Hamburg und den USA

Seine aus Belgrad stammende Frau Sanja-Bozena Uhde ist als Cellistin kammermusikalisch und solistisch in zahlreichen Ländern aufgetreten und in Karlsruhe als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule tätig.

Ihre Töchter Katharina und Tatjana sind als Violinistin und Cellistin international tätig: Katharina Uhde ist seit 2014 Professorin für Violine an der Valparaiso University in Chicago, Tatjana Uhde ist Solocellistin an der Pariser Nationaloper. Gabriel Uhde schließlich, der jüngste Sohn des Ehepaares Uhde, ist Bratscher des NDR Elbphilharmonie Orchesters in Hamburg.

Das wird ein richtig schönes Familientreffen. Gabriel Uhde, Bratschist

„Das wird ein richtig schönes Familientreffen“, freut sich Gabriel Uhde bei einem Telefonat mit den BNN im Vorfeld des Konzerts. Noch hat er ein Konzert in der Elbphilharmonie vor sich, bevor er sich auf den Weg nach Karlsruhe macht, wo man sich am Samstag zu einer Probe treffen will. Wobei die Vorbereitung des Konzerts eher entspannt sein dürfte: „Wir haben ein großes Repertoire, da kann man vieles ziemlich schnell abrufen“, sagt Gabriel Uhde.

Großes Repertoire und etliche CDs

Zu dem Repertoire gehören auch Stücke von gemeinsam aufgenommenen CDs. So haben beispielsweise Gabriel und Michael Uhde gemeinsam Schumanns „Märchenbilder“ eingespielt, die sie nun auch am Sonntag darbieten werden. 2021 erschien auch die Doppel-CD „Uhde Family“ mit mehreren Einspielungen der Familie in unterschiedlichen Zusammensetzungen.

Die besondere Konstellation, dass mehrere Familienmitglieder auf höchstem Niveau musizieren, hat auch schon zu eigentlich ungeplanten Wiedersehen geführt. So sprang Gabriel Uhde einmal spontan für seine Mutter ein, als diese kurz vor einem Konzert mit Michael Uhde erkrankte.

Im vergangenen Herbst hingegen stand er vor der Situation, in Paris ein Konzert spielen zu sollen, für das der Cellist kurzfristig ausfiel. „Meine Schwester ist ja Cellistin und lebt in Paris - da habe ich sie angerufen und sie hat den Part übernommen“, erzählt der Bratschist.

Konzert der Musiker-Familie in der Karlsruher Hemingway-Lounge

Mit Elina und Leonora Uhde Cornut sind bei dem Konzert am Sonntag auch die beiden Töchter von Katharina Uhde und dem Cellisten Tristan Cornut dabei. Ein Werk, das alle sieben Mitwirkenden gemeinsam spielen könnten, sei allerdings nicht im Programm, sagt Gabriel Uhde.

„Das wäre eine Besetzung mit zwei Celli und zwei Bratschen und somit sehr im tiefen Register der Kammermusik angesiedelt“, erklärt der 32-Jährige. „Und wir spielen eben durchweg Originalwerke und keine Bearbeitungen.“ Doch auch in wechselnden Besetzungen dürfte dieser Abend dem Titel der Konzertreihe alle Ehre machen. Dieser lautet: „Große Interpreten“.