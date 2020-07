Mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

19-Jähriger wird bei Unfall in der 30er-Zone in Karlsruhe im Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall in der Karlsruher Tennessee-Allee schwer verletzt worden. Er krachte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und wurde in seinem Auto eingeklemmt.