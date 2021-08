24.000 Euro Schaden: Greta Thunberg Gemälde in Karlsruhe zerstört aufgefunden

Übeltäter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein großflächiges Kunstwerk im Karlsruher Norden zerstört. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannte haben in der Karlsruher Nordstadt ein großflächiges Gemäldeplakat der Umweltaktivistin Greta Thunberg in der Erzberger-/Flughafenstraße verunstaltet. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe informierte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch zwischen 22 Uhr und dem folgenden Donnerstag gegen Mitternacht.

Das Kunstwerk wurde im Rahmen der Aktion „Kunst an der Plakatwand“ ausgestellt. Aufgrund des Vorfalls musste der Veranstalter das Projekt vorzeitig beenden. Der entstandene Sachschaden wird auf 24.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hofft auf Hinweise der Bevölkerung und eventuelle Augenzeugen, welche sich bei den Beamten bitte melden sollen.

Zeugen gesucht

0721 / 666 3311