40 Jahre Gartengestaltung Seitz – Wohlfühloasen aus Meisterhand

Generationenwechsel im Jubiläumsjahr: Günter Seitz übergibt die Leitung des erfolgreichen Familienunternehmens an seinen Sohn Swen.

Die Gartengestaltung Seitz GmbH in Dettenheim feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Gleichzeitig findet in der Leitung ein Generationenwechsel statt: Alleiniger Geschäftsführer ist nunmehr Swen Seitz. Der Meister im Garten- und Landschaftsbau arbeitet bereits seit 2007 im Betrieb und folgt damit seinem Vater und Firmengründer Günter Seitz, der sich weiterhin mit seiner Erfahrung für das Familienunternehmen einsetzt und vor allem die Pflegekunden betreut.

„Ich wollte immer nur grüne Wohlfühloasen gestalten“, sagt Günter Seitz. Er hat sich zum Blumen- und Zierpflanzengärtner ausbilden lassen und absolvierte im Fachbereich Baumschule seinen Meister. 1983 gründete er die Gartengestaltung als Ein-Mann-Unternehmen, das sich seither stetig weiterentwickelt hat.

Optimale Auswahl rund um den Garten

Mittlerweile besteht das kompetente und freundliche Team aus 18 festen Mitarbeitern und über zehn Aushilfen. Außer der Neuanlage, Umgestaltung und regelmäßigen Pflege bietet das erfolgreiche Unternehmen alles rund um den Garten in höchster Qualität aus einer Hand: Teiche, Quellen und Bachanlagen, Pflaster- und Natursteinarbeiten, Sichtschutzwände für Terrassen, Installation von Beregnungsanlagen, Mauern aller Art sowie Beratung und Verkauf von Pflanzen und Gartenbedarf.

40 % Jubiläumsrabatt auf Pflanzen Zum 40-jährigen Firmenbestehen erhalten alle Kunden bei der Gartengestaltung Seitz GmbH einen 40-prozentigen Nachlass auf Pflanzen vor Ort im Monat Oktober des Jubiläumsjahres.

Die aktuelle Technik und der Fuhrpark bestehend aus zehn Fahrzeugen sowie 18 Groß- und 140 Kleinmaschinen wie Mähern und Radladern unterstützen die qualifizierten Mitarbeiter bei der Arbeit der Gartengestaltung. Die Wartung und Instandhaltung obliegen dem jüngeren Bruder des neuen Geschäftsführers, Steffen Seitz, der ebenfalls im Unternehmen tätig ist.

Großräumiger Lagerplatz auf dem Firmengelände

Neben einer großen und vielseitigen Auswahl an Pflanzen, Bäumen und Sträuchern, die auch zum Verkauf angeboten werden, enthält das Firmengelände zusätzlich einen großräumigen Lagerplatz, auf dem die Kunden sämtliche Materialien für ihre Gartenträume betrachten und auswählen können.

Zweimal im Jahr geht es zum Pflanzeneinkauf nach Norddeutschland, Holland und in die Toskana. Im Jubiläumsjahr verband die Belegschaft den Einkauf beim Hauptlieferanten in der lieblichen Provinz Norditaliens mit einem fünftägigen Betriebsausflug, bei dem unter anderem auch die Besichtigung der größten Baumschule des Landes auf dem Programm stand.