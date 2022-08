Abwechslung für Heimurlauber: Veranstaltungen rund um Karlsruhe in den nächsten Wochen

Urlaub zuhause kann so schön sein: Wo in den kommenden Wochen in den Hardt-Gemeinden gefeiert wird – wir geben einen Überblick über Feste, Festivals und andere Open-Air-Veranstaltungen.

Open-Air-Festival, Theaterbesuch oder Sportaktion: Wer seinen Urlaub in der Region verbringt, für den ist in den kommenden Wochen in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe wieder einiges geboten.

Festivalspaß mit 15 DJs auf dem Gelände des Baggersees Giesen in Linkenheim-Hochstetten verspricht das „Pirate Beach Open Air“ am 3. September von 11 bis 1 Uhr.

Wer es sportlich mag, dem bietet der TSV Jöhlingen mit seinen Sommer-Aktiv-Wochen noch bis 11. September von der Guten-Morgen-Gymnastik über Yoga bis hin zum Wikinger-Schach Fitness und Fun für alle Altersklassen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter tsv-joehlingen.de.

Zeitreise ins Mittelalter in Eggenstein – Schlagernacht im Vogelpark Waldbrücke

Für einen Zeitsprung ins Mittelalter mit Zeltlagern und Schwertkämpfen sorgt der Schützenverein Eggenstein beim zweitägigen „Mittelalterfescht“ auf dem Vereinsgelände vom 3. bis 4. September, mit einer echten, mittelalterlichen Trauung durch einen Druiden als Highlight.

Musik und Wein bietet der Musikverein Weingarten beim Weingartener Weinwandertag am 4. September mit Festbetrieb auf dem Rathausplatz von 11 bis 19 Uhr.

Bunte Vögel und eine Schlagernachtparty bietet das zweitägige Sommerfest des Vogelpark Waldbrücke am 10. und 11. September. Theaterfreunde können sich auf die Krimikomödie „Der Mann, der Sherlock Holmes war“ freuen. Die Premiere des neuen Stücks vom StageArt-Theater findet am 10. September um 20 Uhr in der Dreschhalle in Staffort statt.