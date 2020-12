Wenn Uwe Gensheimer oder einem seiner Teamkollegen ein tolles Tor gelingt, scheint auf den ersten Blick alles wie immer. Dann dröhnt Kevin Gerwins Stimme durch die SAP-Arena, so wie es immer war. Bei richtig schönen Treffern der Rhein-Neckar Löwen kann der 33-Jährige auch noch so richtig aus sich herausgehen – obwohl doch so vieles anders ist als gewohnt.

Denn momentan schreit Gerwin seine Emotionen in eine Halle, die – abgesehen von den Handballern unten auf der Platte und einer Handvoll Trommler im weiten Rund der Mannheimer Arena – menschenleer ist. Keine Tausende Kehlen, die Emotionen, Freude, aber auch mal den Frust mit dem Hallensprecher teilen. „Die Rückmeldungen und der Zuspruch des Publikums fehlen völlig“, sagt Gerwin, der in Weingarten lebt. „Emotional ist das auch für mich eine schwere Zeit.“

Für die Spieler soll alles möglichst normal sein

Wenn es wieder ganz schlimm ist, schaut er sich alte Löwen-Spiele an, „als Ersatzdroge“, wie er es nennt. Um die Hormone freizusetzen, die momentan seltener ausgeschüttet werden als sonst. Macht ein Hallensprecher denn überhaupt Sinn, wenn die Zuschauer fehlen? „Auf jeden Fall“, findet Gerwin, der in Hamm zur Welt kam und sich als Ruhrpottkind sieht: „Wir wollen den Spielern die größtmögliche Normalität geben“, erklärt er.

Denn für die Sportler sei die leere Halle am Schlimmsten. Und Patrick Groetzki und Co. würden durchaus wahrnehmen, was er oben in seiner Kabine veranstaltet, ist der Weingartener überzeugt. „Früher sind 10.000 Zuschauer durchgedreht. Jetzt wissen die Spieler, dass wenigstens der eine durchdreht, der das schon immer so gemacht hat“, sagt Gerwin lachend. Immerhin diese Rückmeldung bekommt er noch.

Gerwin hat sich mehrere Standbeine aufgebaut

Als Moderator lebt der 33-Jährige vom Interesse der Menschen an seiner Person. Corona hat das alles auf den Kopf gestellt. „Das Aufgabenfeld hat sich komplett gewandelt“, berichtet Gerwin. Für den deutschen Handballbund produziert er eine neue Talkshow, er moderiert Fußballspiele bei Magenta Sport, war bei den Shows von Mario Barth auf RTL dabei und ist Markenbotschafter für die Mobilitätsmarke „bwegt“ des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, um nur ein paar seiner Aufgaben zu nennen.

All das zeigt jedoch: Die Arbeit hat sich verstärkt ins Fernsehen und Internet verlagert. „Für mich ist das höchstens ein Kompromiss für die jetzige Zeit“, sagt Gerwin, der sich viele Gedanken darüber macht, ob alles wieder so wird, wie es einmal war. „Ich möchte mich nicht an diese Distanz gewöhnen. Psychisch wäre das für mich eine Katastrophe“, sagt er.

Wirtschaftlich hat ihm geholfen, dass er so breit aufgestellt ist. Gerwin ist neben seiner Hallensprecher- und Moderatorentätigkeit auch als Comedian und im Marketing aktiv, unter anderem vermarktet er den Handball-Torhüter Andi Wolff. „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass diese unterschiedlichen Standbeine einmal so nötig werden“, sagt der langjährige Radiomoderator der Neuen Welle.

Kollegen leiden stark unter der Krise

Explizit will Gerwin den Rhein-Neckar Löwen danken. In der vergangenen Handball-Saison, die wegen der Pandemie abgebrochen werden musste, bekam er auch die ausgefallenen Spiele bezahlt. Das sei weder alltäglich, noch selbstverständlich, ist der Hallensprecher überzeugt: „Es macht mich sehr dankbar, für diesen Verein arbeiten zu dürfen.“ Er kann nämlich von Kollegen berichten, die stark unter der Corona-Krise leiden, die kaum noch Aufträge bekommen und ihre ganze Existenzgrundlage verloren haben.

Gerwin kann und will nicht klagen, auch wenn ihm die Einschränkungen aufs Gemüt schlagen. Etwas hat ihn Corona aber auch gelehrt. „Zu Beginn des Jahres hatte ich so viele Termine, dass mir alles zu viel wurde“, erinnert er sich. So schlimm die Pandemie sei, habe sie ihm doch gezeigt, wie wichtig es ist, mal runterzufahren. „Die Auszeit war dringend nötig“, ist der 33-Jährige überzeugt. Mittlerweile tanzt Gerwin wieder auf zahlreichen Hochzeiten. Da kommt Weihnachten gar nicht so ungelegen, um mal wieder ein paar Tage durchzuatmen.