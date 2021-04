Konfrontiert mit dem Tod: Adrenalin hilft Rettern aus Linkenheim-Hochstetten bei der Arbeit

Der Patient lag regungslos auf dem Boden. Er war in Lebensgefahr. Dominic Heuser wendete das an, was er schon im Schlaf beherrschte, er reanimierte mit der Kraft seiner Hände. Der Mann schaffte es nicht.

Der junge Mann, ehrenamtlicher Notfallhelfer in Linkenheim-Hochstetten, wandert in Gedanken zurück zum prägendsten Punkt seiner Arbeit: Er erzählt von seiner ersten Reanimation.

„Eine Woche lang lag ich nachts wach“, erzählt Dominic Heuser. Der Schuldgedanke beschäftigte ihn weniger, viel mehr waren es die zahlreichen kleinen Eindrücke am Unfallort, ernste Mienen, Hektik, sagt er.