Auch im Hofladen in Berghausen macht sich vegane Ernährung bemerkbar

Unter einer veganen Ernährung versteht man den bewussten Verzicht auf alle tierischen Produkte wie Milch, Ei, Honig oder Käse. Lena Liese aus Pfinztal beschäftigt sich schon lange mit dem Veganismus: „Ich setze mich gerne mit den Lebensmitteln auseinander und bin von der veganen Ernährung begeistert. Die Tierhaltung in Schlacht- und auch in Milchbetrieben ist oft nicht artgerecht und gleicht eher einer Massenabfertigung. Dazu möchte ich nicht beitragen.“ Doch auch der Umwelt zuliebe und aus gesundheitlichen Gründen ist sie auf eine vegane Lebensform umgestiegen.

Am 1. November ist der Weltvegantag. „Mir fällt es sehr leicht, mich daheim vegan zu ernähren“, sagt Liese. „Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, ein Gericht mit tierischen Produkten für mich selbst zu kochen.“ Diskussionen mit Kritikern seien jedoch herausfordernd, denn diese hätten leider oft veraltete Denkmuster und würden sich nicht sachlich über eine vegane Ernährung informieren. „Ich habe mich mit den Lebensmitteln beschäftigt. Mit einer ausgewogenen, gesunden, veganen Ernährung ist mein Körper bestens versorgt“, sagt die Studentin.

Kunden in Pfinztal-Berghausen legen Wert auf regionale Produkte

Auch Beate Petrik vom Biolandhof Petrik in Pfinztal-Berghausen bemerkt den Wandel: „Die Nachfrage nach veganen Produkten ist definitiv gestiegen.“ Der Hofladen bietet viel Gemüse und Getreide aus eigenem Anbau an. Das Naturkostsortiment wird von regionalen Händlern geliefert. „Unseren Kunden sind regionale und saisonale Produkte sehr wichtig“, betont sie. „Doch nicht nur Veganer kaufen hier ein. Wir haben viele Kunden, die zwar tierische Produkte kaufen, doch diese nur aus eigener Erzeugung.“

Auch ist es der Inhaberin wichtig, ihren Kunden zu vermitteln, dass eine vegane Ernährung zwar durchaus sinnvoll und gesund sei, diese jedoch aus regionalen und biologischen Lebensmitteln bestehen sollte. „Wenn die Tierprodukte mit hoch verarbeiteten Ersatzprodukten ausgetauscht werden, hat man weder für sich noch für die Umwelt etwas gewonnen.“

„Ich freue mich immer, wenn ich durch große Städte laufe“, sagt Liese. Dort sei die Auswahl an veganen und vegetarischen Restaurants im Laufe der vergangenen Jahre gestiegen. „Ich war das erste Mal vor sieben Jahren vegan. Da habe ich mich deutlich schwerer getan, weil das Thema lang nicht so publik und ich ständig auf der Suche nach veganen Mahlzeiten war“, erklärt sie.

Heute sei dies anders. Sowohl in vielen Restaurants in der Stadt als auch in Supermärkten gebe es mittlerweile viele vegane Alternativen. Dies sind zum Beispiel vegane Puddings, Milch, Käse und Fleischersatzprodukte. „Besonders freut mich die Entwicklung, dass mittlerweile die Preise der veganen Alternativen in vielen Einkaufsläden angepasst wurden. So hat jeder die Möglichkeit, vegan zu leben“, sagt Liese.

Für die Zukunft wünscht sie sich, dass sich mehr Menschen mit dem Thema auseinandersetzen und sich informieren, unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten und behandelt werden. „Auch wären vegane oder vegetarische Restaurants in den ländlichen Regionen ein großer Fortschritt“, sagt sie.