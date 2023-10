Aufgeben kommt für Yana aus der Ukraine nicht infrage

Yana und ihre siebenjährige Tochter sind immer noch auf der Suche nach einer Wohnung in Linkenheim-Hochstetten. Warum von der Gemeinde jetzt Hoffnung kommt.

Seit Februar sind die aus der Ukraine geflohene Yana und ihre siebenjährige Tochter auf der Suche nach einer Wohnung in Linkenheim-Hochstetten. Wie die BNN im August berichtet haben, stellt die Suche die Ukrainerin vor große Herausforderungen. Sie ist nicht nur ortsgebunden, sie muss auch auf die Kosten schauen. Eine Wohnung für mehr als 700 Euro warm kann sie sich nicht leisten.

Infolge der Berichterstattung der BNN hat Yana ein Wohnungsangebot in Dettenheim bekommen. Ihre Suche geht aber immer noch weiter. „Die Wohnung war sehr gut und wir bedanken uns auch nochmal bei der Vermieterin“, sagt Yana. Die Neubauwohnung sei energieeffizient und habe eine Fußbodenheizung.

Dennoch musste Yana ablehnen: Sie will ein eigenes Zimmer für ihre Tochter. Das gab es in Dettenheim nicht. Außerdem sei die Wohnung wegen ihrer Lage in der anderen Gemeinde ungeeignet. Trotz der bisher erfolglosen Suche könne sie aus Rücksicht auf ihre Tochter keine Kompromisse eingehen und die Suche auf Nachbargemeinden ausweiten, sagt Yana.

Das Kind ist noch zu klein für weite Wege

„Es wird immer an der Tochter scheitern, weil sie hier in der Grundschule ist“, erklärt Babett Braun, die als Podologin in Linkenheim-Hochstetten Yanas Arbeitgeberin ist. Das Mädchen sei einfach noch zu jung, um sie alleine durch die Gegend schicken zu können. Und wenn Yana im nächsten Jahr ihre Ausbildung beginne, komme sie erst spät nach Hause – noch ein Grund, warum das Kind dann den Heimweg allein bewältigen muss.

Seither hat sich Yana noch zwei Wohnungen in Linkenheim-Hochstetten angeschaut. Die eine sei mit 1.050 Euro zu teuer, die andere zu klein, sagt Yana. Bei letzterer sei eines der Zimmer zugesperrt gewesen, sodass sie nicht hineinschauen konnte. Ein weiteres Angebot im Ort möchte sie noch besichtigen, sobald der Vermieter aus seinem Urlaub zurückgekehrt ist.

Braun und ihre Kollegin Uta Dimpfel unterstützen die Ukrainerin tatkräftig bei der Wohnungssuche. Dabei greifen sie auch auf ihre Kundenkontakte zurück: „Unsere Kunden sind wirklich super“, sagt Braun. Sobald sie etwas sähen oder wüssten, kämen sie in die Praxis, um die 34-Jährige auf das Wohnungsangebot aufmerksam zu machen. So handle es sich bei der Wohnung, deren Besichtigung noch aussteht, um den Hinweis einer Kundin.

Es funktioniert ganz viel über Mundwerbung. Babett Braun

Yanas Arbeitgeberin

Auch der Ukrainer Alexander Viktor, der die Flucht von Yana und ihrer Tochter ermöglicht hat, höre sich um. „Es funktioniert ganz viel über Mundwerbung“, sagt Braun. An Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit gegenüber der Ukrainerin mangele es nicht. Eine Herausforderung sei vielmehr die Sprachbarriere. Yana hat immer noch Schwierigkeiten, alles zu verstehen und sich auszudrücken. Sie mache aber demnächst einen erweiterten Sprachkurs, so Braun.

Trotz der bisher wenig erfolgreichen Suche will Yana nicht aufgeben. Sie ist immer noch voller Hoffnung. „Ich bin sehr dankbar für die Hilfe derjenigen, die mir helfen, insbesondere Frau Braun und Frau Dimpfel“, sagt sie. Sollte sie jedoch bis Ende des Jahres nichts finden, muss die Gemeinde ihr eine neue Unterkunft zur Verfügung stellen. Denn der Altbau der Stiftung Geschwister Nees wird dann nicht mehr länger als Wohnraum für Flüchtlinge bereitgestellt. Noch weiß Yana nicht, wie es weitergehen soll.

Bürgermeister Michael Möslang (CDU) bestätigt auf Anfrage, dass der Mietvertrag zwischen Gemeinde und Pflegeheimstiftung zum Jahresende ausläuft. „Die Stiftung möchte kernsanieren und das Gebäude wieder für Seniorenwohnen und Pflegebetrieb nutzten“, teilt er mit. Er sagt aber auch: „Die Stiftung Nees hat in dieser Woche der Gemeinde signalisiert, dass eine weitere Verlängerung über den 31. Dezember hinaus denkbar ist, da sich die Planungen für die Sanierung hinziehen.“ Hierzu müsse der Gemeinderat noch beraten.

Von den ehemals über 80 Ukrainern wohnten derzeit noch 44 im Altbau der Stiftung, so Möslang. Sollte es keine Verlängerung geben, werde man die verbliebenen Flüchtlinge auf vier gemeindeeigene Mehrfamilienhäuser, eine angemietete Wohnung und ein angemietetes Haus in der Gemeinde umverteilen. „Diese Liegenschaften wurden in den letzten Monaten ertüchtigt, beziehungsweise zu genau diesem Zweck erworben und angemietet“, sagt der Bürgermeister.

Darüber hinaus unternehme die Gemeinde Verschiedenes, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Möslang verweist auf das Neubaugebiet Nußbaumhecken. Auf dem 4,5 Hektar großen Gebiet sollen zukünftig neben einer gewerblichen Baufläche insgesamt 146 Wohneinheiten entstehen, so eine öffentliche Information der Gemeindeverwaltung. Außerdem nennt der Bürgermeister das Verdichtungsgebiet Alter Spar-Markt, ein mit 21 Wohneinheiten staatlich geförderter Wohnraum, und den Sechs-Einheiten-Neubau in Eigenregie in der Friedrichstaler Straße.