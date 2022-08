Der Baggersee Spöck, auch Blattsee genannt, liegt versteckt im Industriegebiet im Norden von Spöck und ist einer der drei Badeseen in Stutensee, in denen offiziell gebadet werden darf. Der kleine und ovale türkisblaue See hat eine Größe von 8,5 Hektar und eine Tiefe von 17 Metern.

Ambiente

Ob wehender Schilfgürtel oder alter, hoher Baumbestand im Wechsel mit sattgrünen Büschen: Die blickdichte Begrünung, die den Uferbereich des strahlend blauen Freizeitsees umfasst, verdeckt den Blick auf das Industriegebiet. Im Nordwesten grenzt eine offene Feldlandschaft an, durch die ein Fußweg zum See führt. Die saubere Badebucht besticht durch einen feinkörnigen, sauberen Sandstrand und ausgezeichnete Wasserqualität.

Badestelle

Das Baden ist ausschließlich im nordöstlichen Teil des Sees erlaubt. Im Südwesten und Südosten befinden sich im Uferbereich streng geschützte Laich- und Biotopzonen. Deshalb ist der Aufenthalt und das Baden dort streng verboten.

Freizeitangebote und Versorgung

Der Zugang zum Wasser von der Badebucht aus wurde mit Sand aufgeschüttet. Auf der breit angelegten Liegewiese finden sich ein Kinderspielplatz und Toiletten sowie einige wenige Schattenplätze. Angeln und Tauchen ist nur in ausgewiesenen Bereichen erlaubt. Das Befahren des Sees ist ausschließlich mit Fahrzeugen wie Kanus oder Schlauchbooten ohne eigene Triebkraft gestattet. Ein gastronomisches Angebot in der Nähe ist nicht vorhanden.

Verkehrsanbindung

Es gibt etwa 15 gebührenfreie Parkplätzen in der Nähe der Liegewiese. Von der Haltestelle der S2, Richard-Hecht-Schule, ist sie nach einem zwei Kilometer langen Fußmarsch zu erreichen. Rund 1,5 Kilometer entfernt hält der Bus 123 an der Haltestelle Siedlungsstraße.

Sicherheit

Eine Überwachung des Sees gibt es an den Wochenenden durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Spöck.

Kindertauglichkeit

Durch den langen, flachen Einstieg der gut überschaubaren Badebucht ist der See besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Der feine Sand und die großzügige Liegewiese mit Spielgeräten laden zum Spielen ein.

Besucherstimmen

Für die Freundinnen Luise Doll und Anna Maasberg aus Spöck ist der See der ideale Platz, um mit ihren Kleinen den Nachmittag am Wasser zu genießen. „Der See, der Urlaubs-Feeling aufkommen lässt, ist mit Rad und Radanhänger, in dem Proviant und Sandspielzeug untergebracht werden, gut zu erreichen“, so Doll.

Fazit

Ein schöner Natursee, gut geeignet für einen Zwischenstopp mit Abkühlung bei einer Erkundungstour per Rad. Daumen hoch.

Navigationsadresse

Kiesäckerstraße, 76297 Stutensee