Beim Tauschring Eggenstein-Leopoldshafen wird nur Kreativität gebraucht

„Ich hasse Bügeln … wer bügelt gerne und befreit mich davon?“ So lautet ein Gesuch in der Marktzeitung des Tauschrings Eggenstein-Leopoldshafen. Oder: „Suche Partner für französische Konversation.“ Zumindest die Bügelhilfe zu finden dürfte kein Problem sein. „Ich bügle für Sie!“, bietet ein anderes Mitglied des Tauschrings in der Marktzeitung an. Angebote können aber auch Jonglierunterricht oder Hilfe bei der Planung einer Kreuzfahrt sein.

Jede Arbeit hat den gleichen Wert

Von Haushaltshilfe über Sportangebote, Nachhilfe, Tierbetreuung und Musikunterricht bis hin zum Verleih diverser Dinge wie Hochdruckreiniger ist alles Mögliche beim Tauschring zu finden. „Man muss nur kreativ werden, sonst braucht man nichts“, sagt Gründungsmitglied Antje Müller. Die seit etwa zwölf Jahren bestehende ehrenamtliche Initiative habe mittlerweile knapp 70 Mitglieder, die aktiv tauschen.

Müller betont: „Jede Arbeit ist gleich viel wert.“ Ob jemand Gartenarbeit erledige oder beim Bügeln helfe, sei völlig egal. Eine Viertelstunde Arbeit jeder Art kostet einen Tauschtaler. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Währung. Das Verechnungssystem ermögliche es, dass man nicht direkt Leistung gegen Leistung tauschen muss. Über ein Tauschkonto können Mitglieder beliebige Leistungen anderer Mitglieder nutzen und „bezahlen“.

Müller selbst ist Tauchlehrerin, Pilates-Lehrerin und Nordic-Walking-Instructorin. Mitgliedern bietet die Rentnerin Leistungen aus diesen Bereichen an. So konnte sie zum Beispiel schon einmal einer älteren Frau mit Rückenbeschwerden helfen, indem sie Gymnastik mit ihr gemacht hat. Auch im Garten unterstützt sie.

Vor allem im Frühjahr und im Sommer nähmen die Menschen gerne Hilfe bei der Gartenarbeit an, so Müller. Im Winter seien hingegen Angebote wie selbst gestrickte Socken oder Hilfe bei der Gestaltung eines Fotobuchs beliebt. Für ältere Menschen seien das ganze Jahr über Computerhilfe, Einkaufshilfe oder Fahrten zum Arzt attraktiv. Jüngere würden Babysitter oder Bügelhilfen suchen.

Nachbarschaftshilfe unterstützt bei der Gestaltung des eigenen Lebens. Antje Müller

Gründungsmitglied des Tauschrings

„Leider haben wir wenige junge Familien unter unseren Mitgliedern, obwohl wir für sie viel im Angebot hätten“, bedauert Müller. Die meisten Mitglieder seien fortgeschrittenen Alters. Nachbarschaftshilfe sei beispielsweise für Menschen wichtig, die aus ihrem Heimatort weggezogen seien und daher in ihrem Wohnort keine Hilfe von der eigenen Familie hätten.

„Nachbarschaftshilfe unterstützt bei der Gestaltung des eigenen Lebens“, sagt Müller. Zudem entstünden viele neue Freundschaften – sei es über den Tausch, sei es über den einmal im Jahr stattfindenden Tauschring-Geburtstag, zu dem die Initiative ihre Mitglieder einlädt. „Da entstehen ganz viele neue Beziehungen“, sagt Müller. Die Hilfe sei dann nur einen kurzen Anruf entfernt. Zudem veranstaltet der Tauschring jährlich eine Pflanzentauschaktion, bei der Mitglieder anbieten, was sie aus ihren Gärten übrig haben.