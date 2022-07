Onlineinhalte nach dem Tod

Auf Spurensuche für den Nachlass: Bestatter aus Weingarten kümmert sich um digitales Erbe von Verstorbenen

Chatverläufe, Bilder, E-Mails: Thomas Wystub aus Weingarten weiß, was ein Mensch nach seinem Tod alles hinterlässt. Was ein Bestatter in der heutigen Zeit alles beachten muss.