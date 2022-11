Kritik an Profitdenken

Boykottieren oder übertragen? Was Gastwirte im Karlsruher Norden über die Fußball-WM in Katar denken

Die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Katar sehen fast alle befragten Gastwirte in der Hardt kritisch. Trotzdem wollen sie ihre Gäste entscheiden lassen, ob sie die Spiele auf dem Bildschirm in der Gaststube verfolgen wollen.