Mehrgenerationen-Wohnen im Gebiet N5 in Eggenstein-Leopoldshafen?

Der Saal im Vereinsheim des Harmonika-Spielrings in Leopoldshafen füllt sich allmählich. Bald sind die Plätze gut belegt, die Dominik Wolf, einer der Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von Eggenstein-Leopoldshafen, vorbereitet hat. Sein Angebot des Bürgerdialogs wird offensichtlich angenommen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Besuch“, sagt er am Ende der Veranstaltung.

Die Bürger sind vielseitig interessiert. Einer möchte wissen, ob und wie Eggenstein-Leopoldshafen für Notfälle gerüstet sei. „Es gibt eine kommunale Notfallplanung“, auch mit Blick auf einen möglichen Blackout, erläutert Wolf.

Darin seien unter anderem Treffpunkte festgelegt, an denen sich Menschen zusammenfinden sowie Informationen und Hilfe bekommen. Solche Treffpunkte sollen Ruhe bringen und helfen, Panik zu vermeiden. Notfallplanung und die Informationskette von den „Blaulichtorganisationen“ zu den Bürgern sei Aufgabe der Gemeindeverwaltung. Wolf kennt sich damit aus, macht er deutlich. Beim Landratsamt ist er für den Katastrophenschutz verantwortlich.

„Vom Fisperweg bis raus an den Rhein gibt es keine einzige Sitzbank“, meint ein Zuhörer. Gerade ältere Menschen bräuchten Plätze zum Ausruhen. Die Naherholungsmöglichkeiten müssten gestärkt werden, erklärt Wolf.

Dazu müsse man die Lage bewerten und Lösungen ausarbeiten. Das Problem des ruhenden Verkehrs spricht ein weiterer Besucher an. Parkplätze sollten deutlicher markiert werden. Die Verkehrssituation, sagt der Bürgermeisterkandidat, müsse man im Ganzen betrachten.

