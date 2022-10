Nicht zwingend. In den vergangenen Jahren gab es drei Wahlen, bei denen der Amtsinhaber erneut kandidierte: In Dettenheim trat Lothar Hillenbrand im Jahr 2015 noch einmal an, in Weingarten im Jahr 2018 war es Eric Bänziger. 2019 kandidierte Nicola Bodner in Pfinztal für eine zweite Amtszeit. Während Bänziger und Bodner (beide parteilos) ihren Posten verteidigten, musste sich Hillenbrand (CDU) seiner Herausforderin Ute Göbelbecker (Freie Wähler) geschlagen geben. Der Wahlsieg der neuen Bürgermeisterin war dabei klar, aber nicht herausragend mit 56,2 zu 43,3 Prozent. Der Amtsinhaber als „Angstgegner“ ist dabei ein Mythos, der sich nur bedingt bestätigen lässt: Lediglich Nicola Bodner trat 2019 gegen nur einen Gegenkandidaten an und verteidigte ihr Amt im ersten Wahlgang mit deutlichen 74,5 Prozent der Wählerstimmen. Auch in Weingarten brauchte es 2018 nur einen Urnengang, hier fiel das Ergebnis mit 89 Prozent für Bänziger sogar noch etwas klarer aus. Der Amtsinhaber setzte sich hier gegen drei Mitbewerber durch.