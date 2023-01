Drei Kandidaten abgelehnt

Bürgermeisterwahlen im Karlsruher Norden: Wer antreten darf

In Linkenheim-Hochstetten und Dettenheim finden am 29. Januar Bürgermeisterwahlen statt. Ein Blick in die Region zeigt: In der Vergangenheit wurden nicht alle Bewerber zugelassen.