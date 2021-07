Corona-Impfstoffe werden im Karlsruher Norden zu Ladenhütern

Astrazeneca-Impfstoff muss entsorgt werden. Mediziner in Karlsruhe empfehlen ausdrücklich das Impfen gegen Corona. Für die Impfkommission hat ein Arzt aus Berghausen eine spezielle Botschaft.

Schon in den vergangenen ein bis zwei Wochen hat sich der Trend abgezeichnet: Bei den Hausärzten im nördlichen Landkreis Karlsruhe lassen sich immer weniger Menschen impfen.

Manche, die bereits eine erste Impfung erhalten haben, lassen ihre Termine für die zweite Impfung gar verstreichen, informieren die Ärzte im Gespräch mit dieser Zeitung. Das Verständnis für eine solche Entscheidung hält sich bei Medizinern in Grenzen.

„Wir mussten bei drei oder vier Menschen, die ihren Zweittermin nicht wahrgenommen hatten, noch nachtelefonieren“, sagt Christian Schober, Hausarzt in Pfinztal-Berghausen. Warum? „Ein paar Menschen haben die Situation angesichts der niedrigen Inzidenz in Pfinztal wohl als nicht mehr so ernst gesehen.“