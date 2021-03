Corona macht erfinderisch: Schulen in der Region veranstalten Tag der offenen Tür online - funktioniert das?

In diesen Tage gilt es, Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen wie in den weiterführenden Schulen anzumelden. In Jahren, in denen die Corona-Pandemie und der Lockdown nicht alles überstrahlt, bieten die Schulen davor Tage der Offenen Tür oder Informationsveranstaltungen an, um Eltern, Kindern und Jugendlichen ihre Vorzüge zu präsentieren. Sie stellen ihnen dar, wie bei ihnen das Schulleben aussieht, welche Schwerpunkte sie anbieten und wie es ganz allgemein so zugeht innerhalb ihrer vier Wände.

Auch wenn es derzeit so aussieht, als ob sich der Unterricht allmählich normalisieren würde, konnten in diesem Jahr solche Veranstaltungen nirgendwo angeboten werden. Die Schulleitungen, die Kollegien und die Schülervertretungen waren gefragt, sich Gedanken zu machen. Herausgekommen waren an nahezu allen Schulen im Hardtgebiet fantasievolle Ideen.

Am Stutenseer Thomas-Mann-Gymnasium (TMG) etwa gibt es seit Wochen auf der schuleigenen Homepage einen kleine Film, kommentiert von Schulleiterin Silvia Anzt. Sie begleitet aus dem Off vier junge Schülerinnen und Schüler, die ihre Schule mit den Unterrichts- und sonstigen Angeboten vorstellen.