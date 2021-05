Auch für Kinder hat sich in der Corona-Pandemie der Alltag komplett verändert. Wie erleben Schüler aus dem nördlichen Landkreis Karlsruhe diese Zeit und wie kommen sie mit den Einschränkungen zurecht?

Kinder in der Pandemie – es wird viel über sie gesprochen und diskutiert, doch wie erlebt der Nachwuchs die Pandemie eigentlich aus eigener Sicht? Die Copsy-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf kommt zu dem Ergebnis, dass sich im Laufe der Pandemie mehr als 80 Prozent der befragten Elf bis -17-Jährigen durch die Pandemie erheblich seelisch belastet fühlten.

Kinder, die sich in sicheren und unterstützenden Strukturen befinden, kommen laut der Studie besser durch die Krise. Doch wie sieht es bei den Kindern in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe aus? Was beschäftigt sie besonders?

Sehr einschneidend sind offensichtlich die Maßnahmen im Schulunterricht: Momentan befinden sich die allermeisten Kinder im Wechselunterricht, nur die Abschlussklassen haben Präsenz-Unterricht.