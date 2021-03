Kostenlose Corona-Schnelltests für jeden, der möchte. Das war die Ankündigung der Bundesregierung für den Wochenstart. Eine Umfrage bei einigen Apotheken und den Corona-Schwerpunktpraxen in der Region macht jedoch klar: Die Umsetzung der Beschlüsse ist nicht einfach. Kommunale Testzentren in der Region wie das in Stutensee können auf eingelagerte Landesreserven vertrauen, die jetzt aktiviert worden sind. In Praxen und Apotheken herrscht aber Unsicherheit über Verteilung und Abrechnung.

Bei vielen Anrufen in den Praxen kling Frust durch die Stimme der Praxisangestellten. Eine Auskunft über die Verfügbarkeit der Tests gebe es derzeit noch nicht. Informationen über Lieferdaten und Abrechnung bleiben ungewiss. „Die Hersteller könnten liefern, aber eine genaue Information über den Zeitpunkt ist noch nicht bekannt“, heißt es beispielsweise aus der Praxis von Günter Heinze in Graben-Neudorf.

Ähnliches ist zu erfahren bei der Praxis von Rudolf Schützendübel in Linkenheim-Hochstetten. „Uns liegt keine Nachricht über die Verfügbarkeit vor“, so die Auskunft.

Wer bezahlt die Arztpraxen?

Nicht nur die Lieferung und Verfügbarkeit sind noch nicht überall geklärt – auch die Abrechnung der gefragten Tests ist für die meisten Ärzte noch im Unklaren. So hat man in der Praxis Dieterle, Noga und Schulze in Stutensee zwar die Tests, aber: „Wer dafür aufkommt oder wie das vergütet wird, ist bei uns noch nicht bekannt.“

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg erklärt zwar auf ihrer Homepage, Praxen könnten die Tests über die Sachkostenrechnung mit der KV abrechnen, verweist aber gleichzeitig darauf, dass die Coronavirus-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums mit den maßgeblichen Richtlinien noch nicht vorliege.

Das Ganze hat den Eindruck eines Schnellschusses. Christian Schober Allgemeinarzt in Pfinztal-Berghausen

Wer nicht weiter mit der Unsicherheit arbeiten möchte, versorgt sich selber – so, wie die Corona-Schwerpunktpraxis von Regina und Christian Schober in Pfinztal-Berghausen. „Wir haben aus Eigenmitteln 100 Tests besorgt“, erläutert Arzt Christian Schober. Er und seine Frau, die selber Ärztin in der Praxis ist, hätten die Probleme bei Lieferung und Abrechnung schon erwartet: „Das Ganze hat den Eindruck eines Schnellschusses.“

Man wolle aber die Patienten in der Situation nicht allein lassen. „Wir stellen momentan noch keine Rechnung für Tests aus“, so der Arzt. Wie viel von den 7,20 Euro, die so ein Schnelltest im Einkauf koste, dann letztlich von der KV erstattet werde, sei noch unsicher.

Es ist aber nicht nur der Test an sich. Das Testen selber kostet Zeit. Beide Ärzte schätzen, dass sie derzeit etwa 20 Prozent ihrer Zeit dafür aufwenden, Menschen auf das Coronavirus hin zu testen. Um die Sicherheit des Praxispersonals zu gewährleisten, muss Aufwand betrieben werden. Patienten müssen sich telefonisch ankündigen, fahren mit dem Auto vor und klingeln erneut an. Regina Schober, in Schutzkleidung gehüllt, nimmt dann am Auto den Abstrich vor.

Auch bei den Apotheken in der Region überwiegt Frust. Einige haben schon Tests zur kostenlosen Verteilung bestellt, warten aber noch auf Lieferung. „Die Tests seien bezahlt, hängen aber bei den Herstellern“, ärgert sich Karen Malarik von der Curie Apotheke in Leopoldshafen. Außerdem sei es ja mit der bloßen Lieferung nicht getan. „Die Anforderungen an das Testen sind hoch, es braucht ein Zelt oder einen eigenen Raum dafür. Und die Tester selber müssen ja auch geschützt sein“, schildert Malarik die Hürden.

Es sei schlicht eine Frage des Personals, der Räumlichkeiten und der aufgewendeten Zeit. Die Apotheken könnten das nicht komplett stemmen. „Es ist nicht alles so einfach, wie man es sich in der Regierung vorstellt.“