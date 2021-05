Corona-Tests im Karlsruher Norden: Die wichtigsten Infos zu Testzentren, Öffnungszeiten und Anmeldung

Auf einen Blick: Wo man sich in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe auf das Coronavirus testen lassen kann und wie man sich anmelden muss.

Shopping, Friseurtermine und Restaurantbesuche: Wer von den Corona-Lockerungen profitieren will und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Schnelltest vorlegen.

In der Region sind seit März mehrere Testzentren entstanden. Wo und wann kann ich mich testen lassen?

Wie erhalte ich mein Ergebnis? Und: Wo kann ich vor Ort parken? Wir geben einen Überblick über die kommunalen Testzentren.

Stutensee

Das kommunale Testzentrum befindet sich in der Festhalle Stutensee (Badstraße 7) im Stadtteil Blankenloch. Es hat dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist online möglich.

Wer sich vor Ort anmelden will, sollte etwas Wartezeit mitbringen.

Parkplätze gibt es direkt vor dem Gebäude. Bei einer Online-Anmeldung erhalten die Bürger ihr Testergebnis auf ihr Handy übermittelt, alle anderen erfahren es persönlich. Für die Übergabe gibt es einen separaten Wartebereich.

Pfinztal

Das Pfinztaler Testzentrum ist in der Pfinztalhalle in Berghausen (Am Stadion 7, 5) untergebracht. Parkplätze gibt es direkt vor Ort. Anmeldungen sind über das Internet möglich. Die Testzeiten sind montags bis freitags von 18 bis 19.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 10.30 Uhr.

Das Ergebnis liegt in 15 bis 30 Minuten vor und wird den Testpersonen auf ihre E-Mail-Adresse übermittelt, die sie zur Anmeldung genutzt haben. Nach Gemeindeangaben ist sowohl ein Nasen- als auch Rachenabstrich möglich.

Eggenstein-Leopoldshafen

Das kommunale Testzentrum im Kronesaal (Hauptstraße 39) ist täglich außer an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Die Termine werden wöchentlich freigeschaltet und sind online einsehbar.

Parkplätze für Autofahrer finden sich an der Hauptstraße. Die Bürger müssen ihre Terminbestätigung und ihren Ausweis zum Termin mitbringen. Nach 20 Minuten erhalten sie ihr Testergebnis per E-Mail, das mit dem eigenen Geburtsdatum verschlüsselt ist.

Linkenheim-Hochstetten

Die Gemeinde betreibt seit Mitte März ein kommunales Testzentrum im Bürgerhaus (Rathausstraße 1).

Es hat zu folgenden Zeiten geöffnet: montags von 7 bis 11.30 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr, freitags von 8.30 bis 12. Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Die Anmeldung erfolgt online.

Weingarten

Das kommunale Testzentrum ist seit März in der Walzbachhalle (Kanalstraße 69) eingerichtet. Es hat mittwochs von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Wer sich testen lassen will, muss seinen Personalausweis mitbringen.

Das Ergebnis wird den Bürgern nach einer 15-minütigen Wartezeit vor Ort ausgehändigt. Menschen mit Corona-Symptomen oder Kontaktpersonen von Infizierten müssen sich dagegen beim Arzt testen lassen. Autofahrer können direkt auf dem Parkplatz vor der Walzbachhalle oder am Festplatz parken.

Graben-Neudorf

Bürger können sich in der Pestalozzihalle (Pestalozzistraße 2) testen lassen. Die Öffnungszeiten werden fortlaufend aktualisiert. Sie finden sich online und im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wie oft darf man sich kostenlos testen lassen? Weit verbreitet ist der Irrglaube, dass sich Bürger nur einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus mittels Schnelltest testen lassen können. Tatsächlich stehen jedem Bürger nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) bei ausreichenden Testkapazitäten wöchentlich mehrere kostenlose Schnelltests zu. In der ersten Verordnung zu den Schnelltests hieß es, dass sich Menschen einmal die Woche kostenlos testen lassen können. Das wurde als Begrenzung nach oben ausgelegt. Wer die Testverordnung des Bundes jetzt liest, bemerkt, dass dort das Wort „mindestens“ ergänzt wurde. Dort steht nun, das Testangebot könne „im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden“. ts

Parkplätze sind direkt an der Halle vorhanden. Nach Gemeindeangaben liegt das Testergebnis nach einer Wartezeit von 15 Minuten vor. Getestete erhalten eine schriftliche Bescheinigung in Papierform.

Walzbachtal

Die Gemeinde hat in der Böhnlichhalle (Seilerweg 5) ein kommunales Testzentrum eingerichtet. Dort gelten in den kommenden Wochen folgende Öffnungszeiten: Montag, 31. Mai, 16 bis 18 Uhr; Montag, 7. Juni, 15.30 bis 17.30 Uhr; Montag, 14. Juni, 16 bis 18 Uhr; Montag, 21. Juni, 16 bis 18 Uhr; Montag, 28. Juni., 16 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist online und telefonisch unter 0720388114 möglich.

Parkplätze gibt es oberhalb und unterhalb der Böhnlichhalle. Zusätzlich können Bürger in der Straße vor der Halle parken

Bei der Anmeldung vor Ort müssen sie ihren Personalausweis vorlegen, eine Bescheinigung ausfüllen und ihre Zustimmung zum Test erklären. Nach dem Nasenabstrich und einer Wartezeit von 15 Minuten erhalten die Bürger ihr Ergebnis in Papierform.

Dettenheim

Im Foyer der Festhalle (Hochstetter Straße 23) befindet sich das Testzentrum. Montags und donnerstags – ausgenommen sind Feiertage – können sich die Bürger zwischen 8 und 8.30 Uhr ohne Anmeldung auf Corona testen lassen.

Laut der Gemeinde ist das Angebot auf 50 Personen täglich begrenzt. Parkplätze gibt es an der Festhalle, das Ergebnis wird den Bürgern nach 15 Minuten mitgeteilt.

Die Angebote können sich aktuell ändern.