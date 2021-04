So laufen die Corona-Tests an den Schulen im nördlichen Landkreis Karlsruhe

Teilweise herrscht ein Mangel an Testkits, mitunter zieht sich das Testen in die Länge. Lehrer berichten, wie sie Wechselunterricht und Schülertestungen stemmen.

Testkit auspacken, Tupfer etwa 2,5 Zentimeter in die beide Nasenlöcher einführen, anschließend in Pufferlösung schwenken, die Lösung auf den Teststreifen tropfen, und abwarten. Was sich anhört, wie der Arbeitsalltag eines Arztes, ist in den Schulen zur morgendlichen Routine geworden. Die Schüler befinden sich wieder im Wechselunterricht und müssen sich bei einer Teilnahme am Präsenzunterricht zweimal in der Woche inzidenzunabhängig in der Schule auf das Coronavirus testen.

„Die Schüler kommen an, gehen ins Klassenzimmer und führen dort unter Anleitung der Lehrkraft die Tests durch“, erzählt Pascal Oechsler, der Konrektor der Pestalozzi-Schule in Graben-Neudorf. Die Lehrkräfte gehen danach durch die Reihen und kontrollieren das Ergebnis. „Anschließend können wir mit dem Unterricht beginnen, das ist alles unproblematisch“, so Oechsler.

Ähnliches berichtet auch Elke Engelmann, die Schulleiterin des Ludwig-Marum-Gymnasiums in Pfinztal. Besonders schwierig wird es aber dann, wenn nicht alle Schüler des Präsenzunterrichts zur ersten Stunde Schule haben, denn dann zieht sich das Testen in die Länge. „Den organisatorischen Aufwand sind wir aber gerne bereit zu leisten“, sagt Engelmann.

Vor wenigen Wochen haben die Schülerinnen und Schüler Testkits für zu Hause erhalten, um sich freiwillig zu testen. „Natürlich kostet das Kraft, Zeit und Energie, und es wäre mir lieber, wenn alle außerhalb der Schule getestet werden“, erklärt Schulleiterin Engelmann. Doch wenn die Alternative gar nicht testen sei, dann seien die aktuellen Tests ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Lehrer beklagen hohe Belastung

Neben den Tests, die zweimal in der Woche stattfinden und einen hohen bürokratischen Aufwand mit sich bringen, müssen die Schulen den Wechselunterricht stemmen. „Lehrkräfte unterliegen seit einem Jahr einer sehr hohen Belastung, nichtsdestotrotz sehe ich die Freude der Lehrer, die Schüler wieder vor sich zu haben“, so Engelmann.

Diese Freude der Schüler und Lehrer sieht auch Inge Steimer, die Schulleiterin der Erich-Kästner-Realschule in Stutensee. Die Tests laufen in Stutensee weitestgehend unproblematisch ab, auch wenn manch ein Test wiederholt werden musste.

Wenn ein positives Testergebnis auftreten sollte, dann gehe das Kind mit seinen Sachen aus dem Raum und kommt in einen anderen, gut gelüfteten Raum. „Wir Lehrkräfte sprechen mit dem Kind und betreuen es, bis die Eltern das Kind abholen“, erklärt Steimer. Anschließend werde der betroffene Schüler an das Gesundheitsamt gemeldet, um einen PCR-Test durchzuführen. Man wisse um die Fehlerhaftigkeit der Schnelltests, denn ein Schnelltest sei nicht mit einem PCR-Test zu vergleichen.

Getestet wird auch in der Gemeinschaftsschule Weingarten, wie Schulleiterin Karin Sebold berichtet. „Die Tests werden in der Sekundarstufe in der Schule durchgeführt und in der Primarstufe von den Eltern zu Hause vor dem Unterricht“, so Sebold. Unter der Primarstufe versteht man die jüngsten Schüler, also von der ersten bis zur vierten Klasse.

Testkits sind Mangelware

Problematisch ist an der Weingartener Turmbergschule die Beschaffung von Testkits, denn diese stehen nicht ausreichend zur Verfügung. „Das Land hat aktuell nicht genügend Testkits geliefert“, so Sebold. Die Gemeinde Weingarten habe aber eigenverantwortlich Testkits bestellt und dieser der Schule zur Verfügung gestellt. „Ansonsten wäre kein Präsenzunterricht möglich“, betont Karin Sebold.

Die Unterstützung der Gemeinde hilft auch dem Ludwig-Marum-Gymnasium in Pfinztal. „Die Gemeinde hat selbst zum Landeskontingent Testkits bestellt, sodass wir aktuell gut über die Runden kommen“, betont Engelmann. Auch die Gemeinde Graben-Neudorf habe frühzeitig für ausreichend Testkits gesorgt, bestätigt Pascal Oechsler, der Konrektor der Pestalozzi-Schule in Graben-Neudorf.