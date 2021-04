„Das perfekte Dinner“ in Karlsruhe: Wer kocht das beste Menü?

Einen perfekten Dinnerabend ausrichten – das ist keine leichte Aufgabe. Fünf Hobbyköche aus dem Raum Karlsruhe nehmen die Herausforderung an. Sie treten in dieser Woche bei der TV-Kochsendung „Das perfekte Dinner“ auf dem Sender Vox gegeneinander an.

Von Montag bis Freitag ist jeden Abend ein anderer Teilnehmer an der Reihe. Die Gäste bewerten am Ende des Abends das Drei-Gänge-Menü, die Tischdeko und die Dinner-Atmosphäre. 0 bis 10 Punkte können die Mitstreiter jeweils vergeben. Der Hobbykoch mit der höchsten Punktzahl gewinnt 3.000 Euro.

Claudia (38) aus Malsch hat am Montag den Startschuss in die Dinnerwoche gezündet. Bereits vor acht Jahren hatte sie sich bei der Kochshow beworben, eine Idee aus der Langeweile der damaligen Elternzeit heraus, wie sie selbst sagt.

Claudia kocht seit ihrer Kindheit. Aufgewachsen in einem Mehrgenerationenhaus in Ungarn habe da immer ein Topf auf dem Herd gestanden, erzählt sie. Da ihre Eltern Vollzeit arbeiteten, kochte sie oft selbst und entdeckte dabei die Freude am Kochen.

Als Vierjährige zog sie mit ihrer Familie in die DDR, später zum Studium nach Karlsruhe. Ihre ungarischen Wurzeln haben auch das TV-Dinner beeinflusst: es gab eher deftige ungarische Gerichte.

Die Atmosphäre hat den Kandidaten aus Karlsruhe und Umgebung gefallen

Die Hobbyköchin zeigt sich zufrieden mit ihrem Abend, „nur das Anrichten der Speisen würde ich beim nächsten Mal vorher üben.“ Besonders die Atmosphäre in der Runde habe ihr gefallen, erzählt die 38-Jährige.

Auch dem zweiten Gastgeber, Massimo (32) aus Karlsruhe-Durlach, ist die positive Stimmung der Gruppe in Erinnerung geblieben. „Es ist ein tolles Gefühl, neue Menschen kennenzulernen und in andere Küchen zu schauen.“ Auch wenn nicht alles glatt lief: „Ich war nervös an dem Abend und wollte keine Fehler machen.“

Ein guter Gastgeber sein, kochen und gleichzeitig mit einem TV-Team zu arbeiten sei eine Herausforderung gewesen, sagt er. Seine Kochkünste hat Massimo von seinem Vater und der sizilianischen Großmutter mit auf den Weg bekommen. Er kocht weniger nach Rezept, sondern einfach, worauf er Lust hat.

Besonders die Qualität der Zutaten sei ihm wichtig, Fisch seine Lieblingszutat. Da passt natürlich auch seine Wahl für das Hauptgericht: Barsch in Meersalzkruste. Und was gehört für ihn zu einem perfekten Dinner? „Ich möchte ein guter Gastgeber sein und einen schönen Abend mit den Gästen verbringen.“

Gemeinschaft und Normalität mitten in der Corona-Pandemie

Die Folgen der Kochshow wurden bereits im Februar aufgezeichnet, wegen der Corona-Pandemie unter anderen Umständen als sonst. Mit Schnelltests, Masken und Lüften klappten die Aufnahmen aber trotzdem. Für die Kandidaten war die Situation daher in doppelter Hinsicht besonders: In Pandemie-Zeiten Gäste zu bewirten und neue Menschen kennenzulernen – das ist ungewohnt.

Für Kevin (31) aus Weingarten, den dritten Gastgeber, hat sich die Woche wie die Zeit vor der Pandemie angefühlt. „Wir hatten das Glück, dass wir Normalität erfahren durften.“ Das Probekochen hat sich bei Kevin wohl gelohnt. Er erzählt: „Ich hatte ursprünglich ein anderes Rezept geplant, aber dann merkte ich: das schmeckt so nicht.“.

Die Leute sollen mich so sehen, wie ich bin. Kevin, Kandidat aus Weingarten

Sein Dinnermenü bestand aus satten 18 Komponenten. Ganz schön stressig für den 31-Jährigen. Am Schluss war er dennoch zufrieden. Von der Familie und in den Sozialen Medien gab es viel positives Feedback. Wichtig war ihm auch, dass in der Show nichts gestellt wirkt. „Die Leute sollen mich so sehen, wie ich bin“, sagt Kevin.

Aber war es auch das perfekte Dinner? Bevor das Ergebnis der Woche am Freitag verkündet wird, sind noch zwei weitere Hobbyköche dran. Amelie aus Karlsruhe bekocht ihre Konkurrenten am Donnerstag, Adrian (ebenfalls aus Karlsruhe) will am Freitag den Sieg abräumen.