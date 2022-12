Eine der Hauptaufgaben von Nicola Bodner (parteilos), der Bürgermeisterin von Pfinztal, ist die Leitung der regelmäßigen Sitzungen mit Gemeinderat und Ausschüssen. „Sitzungen sind Basisdemokratie“, sagt sie. „Die Leute sind mit all ihrer Vielfältigkeit und ihren Ansichten von den Bürgern gewählt, kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen.“

Auf der einen Seite hätten sie dort die Möglichkeit, Entscheidungen für die Gemeinde zu treffen. Auf der anderen Seite müssten sie gleichzeitig Vorgaben vom Land umsetzen. „Das Backbone hat zu funktionieren“, sagt Bodner dazu. Lokalpolitik sei eng mit höheren politischen Ebenen verbunden.

Als Bürgermeister ist man nahe dran am Leben. Christian Eheim, Rathauschef in Graben-Neudorf

„Man muss einmal in Berlin und Straßburg gewesen sein, damit man weiß, woher die Gesetze kommen.“ In der Lokalpolitik liege jedoch der Vorteil in der Nähe zu den Menschen. „Als Bürgermeister ist man nahe dran am Leben“, sagt auch Christian Eheim (SPD). Das wirkt sich laut dem Bürgermeister von Graben-Neudorf auch auf die Arbeitszeiten aus: „Als Bürgermeister ist man dann im Dienst, wenn man das Haus verlässt.“

Da gehöre Ansprechbarkeit, an der Metzgertheke oder im Supermarkt, dazu. Schließlich mache gerade das die Demokratie vor Ort aus: „Dass man sagt, den kenn ich.“ Außerdem: „Ich bin positiv überrascht, wie schlagkräftig eigentlich die kleine Gemeindeverwaltung mit kurzen Wegen ist.“ Im Vergleich zu Städten wie etwa Karlsruhe.

„Dort muss eine Entscheidung mehr Ebenen durchlaufen.“ So geht Eheim davon aus, dass er für den Beschluss, die örtlichen Schulen mit Luftfiltern auszustatten, in einer städtischen Verwaltung länger gebraucht hätte. Um seinem Anspruch auf Bürgernähe gerecht zu werden, besuche er viele Veranstaltungen.

Dabei hat er eine neue Leidenschaft entdeckt: die Fasnacht. „Ich halte jetzt jedes Jahr bei der Prunksitzung eine Büttenrede“, sagt er. „Man muss neugierig sein, neue Themen, neue Dinge und neue Menschen kennenzulernen.“ Wer den Job nicht mit jeder Faser konsequent machen will, der gewinne auch keine Wahl, ergänzt Eheim zu den Voraussetzungen für dieses Amt. Dabei dürfe man sich nicht von der langen Arbeitszeit abschrecken lassen.

Bürgermeisteramt im Karlsruher Norden bringt hohen Zeitaufwand mit sich

Bernd Stober (Freie Wähler) schätzt seinen Arbeitsaufwand auf durchschnittlich 60 bis 70 Stunden pro Woche. Dabei hat der Bürgermeister von Eggenstein-Leopoldshafen nur wenige feste Strukturen. Um 6 Uhr aufzustehen, frühstücken und Zeitung lesen sei das einzige täglich wiederkehrende Ritual.

Zwischen 7 und 8 Uhr beginne er den Arbeitstag mit verschiedenen Tätigkeiten am Schreibtisch. „Ich mache, wenn es irgendwie möglich ist, eine einigermaßen große Mittagspause von ein bis zwei Stunden.“ Die nutze er für Zeit mit der Familie, da er abends wegen Veranstaltungen selten zu Hause ist.

Ich bin der Überzeugung, dass das Wort Ortsgemeinschaft mit Inhalt gefüllt werden muss. Bernd Stober, Bürgermeister von Eggenstein-Leopoldshafen

Hat Stober doch etwas Freizeit, genießt er sie mit Gartengestaltung und dem Kochen. „Und als drittes Hobby habe ich jetzt seit einigen Jahren zwei Enkel.“ Bei seiner Arbeit liege ihm die Förderung ehrenamtlichen Engagements und des Vereinslebens als einer seiner Schwerpunkte am Herzen. „Ich bin der Überzeugung, dass das Wort Ortsgemeinschaft mit Inhalt gefüllt werden muss“, sagt er.

Doch diese gemeinschaftliche Aktivität sei laut Stober nur unzureichend in der Lokalpolitik zu finden. Er wünscht sich seitens der Bevölkerung mehr Interesse dafür. Die geringe Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl betrachte er als alarmierendes Zeichen. Um die Lokalpolitik für Bürger attraktiver zu machen, fordert er die Lokalpolitiker zu besserer Öffentlichkeitsarbeit auf.