Das sind die wichtigsten Fastnachtsveranstaltungen im Karlsruher Norden

Die Fastnachtskampagnen im Norden von Karlsruhe gehen in die heiße Phase. An mehreren Orten finden nach der Corona-Zwangspause wieder Prunksitzungen statt. Der Eggensteiner Umzug ist noch fraglich.

Corona hat die Narren in der Region hart getroffen: Keine Prunksitzungen, keine Umzüge – die Zeit des Verzichts ist jetzt vorbei. Die Vereine zwischen Dettenheim und Walzbachtal haben für die kommenden Wochen ein buntes Programm geplant. Die BNN geben einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen in der Region – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Stutensee feiert Las Vegas

Unter dem Motto „Las Vegas“ veranstaltet der Karnevalsclub „Die Piraten“ am Freitag, 10. Februar, um 19.31 Uhr und am Sonntag, 12. Februar, um 16.11 Uhr seine Prunksitzungen in der Blankenlocher Festhalle. Karten gibt es bei Hubert Müller, Telefon (01776) 892220.

Am Samstag, 15. Februar, findet um 14.44 Uhr der Blankenlocher Kinder-Piraten-Fasching in der Festhalle statt. Karten mit Platzreservierung sind bei Eva Mack unter (01763) 1133784 erhältlich.

Die Party zum Piratenmontag am Rosenmontag, 20. Februar, steigt um 19.31 Uhr in der Festhalle. Für das musikalische Programm sorgen die Wilden Engel & DJ Party-Ändi. Tickets gibt es auf www.piraten-stutensee.de/piratenmontag.

Prunksitzungen in Eggenstein-Leopoldshafen

Mit Prunksitzungen, einem Faschingsumzug und Kinderveranstaltungen will der Leopoldshafener Carnevalsclub (LCC) seine Gäste in der närrischen Zeit unterhalten.

Für die großen Prunksitzungen gibt es vier Termine – jeweils zwei in Leopoldshafen und in Linkenheim: am Freitag, 10. Februar, 20 Uhr, und am Samstag, 11. Februar, 19 Uhr, in der Leopoldshafener Rheinhalle sowie am Freitag, 17. Februar, 20 Uhr, und Samstag, 18. Februar, 19 Uhr, im Bürgerhaus Linkenheim.

Karten für die Prunksitzungen in Leopoldshafen gibt es bei Gerd Schneider unter (07247) 21648 oder per E-Mail an karten-leopoldshafen@leopoldshafener-cc.de. Tickets für die beiden Termine in Linkenheim sind per E-Mail an linkenheim@leopoldshafener-cc.de erhältlich.

Eine Jugendprunksitzung am Samstag, 5. Februar, 15 Uhr, der Kinderfasching am Montag, 20. Februar, 15 Uhr, und das Heringsessen am Mittwoch, 22. Februar, 10 Uhr, jeweils in der Rheinhalle, runden das närrische Programm ab. Ob der Eggensteiner Fastnachtsumzug stattfinden kann, ist laut Veranstalter aufgrund der geringen Teilnahme noch ungewiss.

Sitzungen und Umzug in Graben-Neudorf

Die Neudorfer Karnevalsgesellschaft richtet am Samstag, 28. Januar, ihre Prunksitzung in der Pestalozzi-Halle aus. Beginn ist um 19.01 Uhr, der Saal hat bereits um 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten sind ab Sonntag, 8. Januar, 11.11 Uhr, auf www.neukage.de erhältlich.

Am Samstag, 18. Februar, steht der Kinder-Rathaussturm an. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Rathausplatz mit anschließender Fahrt auf dem Narrenschiff zum Kinderfasching, der um 14.11 Uhr in der Erich-Kästner-Halle beginnt.

Den Abschluss der Kampagne markiert der Rosenmontagsumzug am Montag, 20. Februar, um 14.11 Uhr. Weitere Informationen zum Umzug gibt es auf der Homepage der Karnevalisten.

Hexen in Linkenheim-Hochstetten aktiv

Die elfte Auflage des Linkema Hexenballs steigt am Samstag, 21. Januar, um 18.01 Uhr im Bürgerhaus. Veranstalter sind die Kungelhexen. Am Donnerstag, 16. Februar, um 17 Uhr treffen sich die Hexen auf dem Rathausplatz in Linkenheim zum Rathaussturm mit Narrengericht.

Programm in Dettenheim

Der Liedolsheimer Rockfasching findet am Samstag, 4. Februar, um 19 Uhr in der Festhalle statt. Ausrichter ist das Jugendzentrum Liedolsheim.

Der Dettenheimer Carnevalsclub veranstaltet am Samstag, 18. Februar, um 19.31 Uhr seine Prunksitzung in der Pfinzhalle. Dort steht am Sonntag, 19. Februar, um 14 Uhr zudem die Kindersitzung an.

Karten für beide Veranstaltungen gibt es ab Montag, 9. Januar, montags, mittwochs und freitags jeweils zwischen 18 und 20 Uhr in der Schulsporthalle in Rußheim.

Walzbachtal startet durch

Der TSV Jöhlingen lädt am Samstag, 14. Januar, um 11.11 Uhr zum Narrenbaumstellen bei der Firma TS in der Jöhlinger Straße 164. Am Samstag, 21. Januar, stellt der TV Wössingen auf dem Rathausplatz den Narrenbaum.

Gleich zwei Veranstaltungen warten eine Woche später auf die Narren: Am Samstag, 28. Januar, findet um 17.11 Uhr das Vorglühen mit Guggenmusik auf der Vereinsanlage des FC Viktoria Jöhlingen statt. Um 19.31 Uhr veranstaltet der Gesangverein Frohsinn Jöhlingen seinen Frohsinn-Fasching im Martinus-Saal.

Die Prunksitzung des Elferrats des TSV Jöhlingen ist am Freitag, 10. Februar, und Samstag, 11. Februar, jeweils um 20.11 Uhr in der Jahnhalle vorgesehen. Am Freitag, 17. Februar, und Sonntag, 18. Februar, jeweils um 20.11 Uhr, steigen die Prunksitzungen des TV Wössingen in der Böhnlichhalle.

Der TSV Jöhlingen richtet zudem am Sonntag, 19. Februar, um 14.11 Uhr den Kinderfasching in der Jahnhalle aus.