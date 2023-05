Ob Klassiker wie Erdbeere, Schokolade oder doch etwas Ausgefalleneres – nicht nur im Sommer gehört für viele ein Eis einfach dazu. Doch wo gibt es das beste Eis zwischen Dettenheim und Walzbachtal? Unsere Redakteure Dominic Körner und Christel Manzey haben den Selbstversuch gewagt.

Inhalte auf dieser Seite Graben-Neudorf

Dettenheim

Linkenheim-Hochstetten

Eggenstein-Leopoldshafen

Stutensee

Weingarten

Pfinztal

Walzbachtal

Fazit

Aus jeder Gemeinde im Verbreitungsgebiet der Hardt-Redaktion haben sie eine Eisdiele genauer unter die Lupe genommen. Bewertet wurde in den Kategorien Geschmack, Angebot und Vielfalt, Preis-Leistungs-Verhältnis und Ambiente – subjektiv und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zur Ermittlung des Preis-Leistungs-Verhältnisses wogen die Probanten ihre Eiskugeln und berechneten, wie viel Gramm Eis man in den getesteten Eiscafés für einen Euro erhält. Beim Ambiente gab es Pluspunkte für Sitzmöglichkeiten und eine idyllische Lage, Abzüge dagegen für Verkehrslärm. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden zwei Kugeln im Becher pro Person und Eisdiele bestellt.

Cristallo, Graben-Neudorf

Das Cristallo in Graben-Neudorf punktet besonders mit gutem Geschmack und einer cremigen Konsistenz. 26 Sorten warten auf Eisliebhaber, darunter auch außergewöhnliche wie After Eight, Black Cherry oder Buttermilch Mango. Veganer oder Menschen mit Laktoseintoleranz freuen sich über Soja-Eis.

Daneben gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Eisbechern, Waffeln und Apfelstrudel. Der Innenbereich des zehn Jahre alten Eiscafés ist modern und schick, die Lage an der Durchfahrtsstraße geht jedoch mit einigem Verkehrslärm einher. Mit 1,30 Euro pro Kugel gehört das Cristallo zu den günstigeren Eisdielen. Für einen Euro bekommt man hier umgerechnet 56 Gramm Eis.

Roma, Dettenheim

Milcheis-Fans kommen im Roma in Dettenheim voll auf ihre Kosten. Bei einem großen Teil der 24 Sorten handelt es sich um Milcheis, darunter außergewöhnliche Sorten wie Twixx oder Apfelkuchen – die gerne mit Stückchen ihrer leckeren Namensgeber angereichert sind. Neben Eis in der Waffel oder im Becher gibt es im Roma diverse Eisbecher, Kaffeegetränke oder auch Tiramisu zu kaufen.

Mit durchschnittlich 192 Gramm auf zwei Kugeln (Preis pro Kugel: 1,30 Euro) ist das Roma in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis absoluter Spitzenreiter: 74 Gramm Eis gibt es hier umgerechnet pro Euro. Sowohl im Innen- als auch Außenbereich gibt es Sitzgelegenheiten, draußen trübt der Verkehrslärm an der Liedolsheimer Hauptstraße jedoch etwas den Eisgenuss.

Eis-Heidi, Linkenheim-Hochstetten

Im Gegensatz zu den meisten anderen Eisdielen liegt die Eis-Heidi in Linkenheim geradezu versteckt. Dafür punktet die Eisdiele mit einem liebevoll eingerichteten Außenbereich, bei dem man auch überdacht oder ganz bequem in einem Strandkorb sitzen kann.

Mit 23 Sorten, einer kleinen Auswahl an Eisbechern und Milchshakes hat die Eis-Heidi das kleinste Angebot unter den getesteten Eisdielen. Die Kugel kostet auch hier 1,30 Euro, pro Euro gibt es umgerechnet im Durchschnitt 50 Gramm Eis.

La Veneta, Eggenstein-Leopoldshafen

Die Eisdiele La Veneta in Eggenstein-Leopoldshafen punktet mit intensivem Geschmack und cremiger Konsistenz, auch bei Fruchteis. Neben 24 verschiedenen Eissorten kriegt man auch eine große Auswahl an Eisbechern und Kaffeegetränke. Wer mag, kann sich sein Eis auch mit einem Schokoguss überziehen lassen.

Mit durchschnittlich 38 Gramm pro Euro und einem Kugelpreis von 1,60 Euro ist das La Veneta in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis allerdings das Schlusslicht bei den getesteten Eisdielen. Sitzplätze gibt es sowohl im Lokal als auch draußen, leider ist auch hier der Verkehr recht präsent.

Riviera, Stutensee

Die Eisdiele Riviera in Stutensee-Blankenloch gehört zur gleichnamigen Pizzeria. Sitzgelegenheiten außerhalb gibt es wenige, man konzentriert sich augenscheinlich vor allem auf den Straßenverkauf. Kundinnen und Kunden können hier aus 26 Eissorten wählen, daneben gibt es Eisbecher und Kaffeegetränke.

Die Konsistenz ist auch bei Fruchteis sehr cremig, der Geschmack überzeugt. Mit 1,60 Euro pro Kugel zählt das Riviera allerdings zu den teureren Eisdielen. Für einen Euro kriegt man hier umgerechnet 42 Gramm Eis.

Lucca, Weingarten

Das Eiscafé Lucca in Weingarten hat beste Innenstadtlage. Direkt an der Bruchsaler Straße ist es mit einem schönen Außenbereich allerdings schwierig. Dafür können Besucherinnen und Besucher im Inneren Platz nehmen und 24 verschiedene Eissorten genießen.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Eisbecher, Kaffeegetränke, Softdrinks und Eiswaffeln mit bunten Streuseln. 1,40 Euro kostet die Kugel, für einen Euro kriegt man umgerechnet 50 Gramm Eis. Geschmacklich liegt die Eisdiele im Mittelfeld, die Konsistenz überzeugt.

Il Gelato, Pfinztal

Wer zum Il Gelato in Pfinztal-Berghausen will, muss zunächst hoch hinaus: Das Eiscafé erreicht man über eine Treppe. Sitzen kann man bei schönem Wetter draußen, auch in der Eisdiele gibt es einige wenige Plätze. Neben 24 Eissorten gibt es eine kleine Auswahl an Eisbechern, Eiskaffee und Eisschokolade.

Wer Gebäck mag, kann hier italienische Kekse erstehen – die findet man auch in einer der Eissorten wieder. Für die Kugel muss man hier 1,50 Euro bezahlen, für einen Euro gibt es umgerechnet 51 Gramm Eis.

Valentino, Walzbachtal

Das Eiscafé Valentino in Walzbachtal-Jöhlingen wartet mit der größten Auswahl auf: 36 Sorten, darunter auch einige ungewöhnliche und eine große Bandbreite für Fruchteis-Liebhaber. Wer Stückchen in seinem Eis mag, kommt hier auf seine Kosten.

Neben Eis gibt es eine kleine Anzahl an Eisbechern, Kaffee und Cappuccino. Die Konsistenz ist dabei sehr cremig. Mit 1,30 Euro pro Kugel gehört das Valentino zu den günstigeren Eisdielen und überzeugt mit 62 Gramm Eis pro einem Euro mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Fazit des Eisdielen-Tests

Der große Eisdielen-Vergleich zeigt: Für jeden ist etwas dabei. Unseren Redakteuren ist auch nach 16 Kugeln pro Person die Lust auf Eis nicht vergangen. Preislich und geschmacklich gibt es aber Unterschiede.

Und: Auch die Kugelgröße bei ein und derselben Bestellung variiert dabei stark. So hat BNN-Redakteur Dominic Körner über den Test verteilt rund 160 Gramm Eis weniger bekommen als seine Kollegin Christel Manzey – also beinahe zwei Kugeln. In einem Fall lag der Unterschied sogar bei 60 Gramm.

Ob es daran lag, dass die beiden meist von Männern bedient wurden oder daran, dass Frauen generell mehr Eis bekommen, ließ sich allerdings nicht mit letzter Gewissheit feststellen. Guten Appetit!