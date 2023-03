Der Wasserflüsterer von Dettenheim

„Wasser hat mir soviel gegeben, ist so vielfältig und schön. Ich musste ihm einfach was zurückgeben“, sagt der ehemalige Werklehrer Wolfgang Böttcher. So hat er vor fast 23 Jahren in Rußheim das Atelier Wasserart gegründet. Seitdem steckt er andere Menschen mit seiner Passion an.

Wolfgang Böttcher ist ein Verrückter im positiven Sinne, ein Wasserverrückter, ein Wasserversteher und Wasserflüsterer. Der 68-Jährige aus Dettenheim ist fasziniert von Wasser, das wirbelt, perlt, gegen Kaimauern platscht. Von Wasser, das durch Schluchten rauscht, sich in Mäandern durch die freie Natur schlängelt und Wellenmuster im Sand oder auf Muschelgehäusen zeichnet. Von Wildwasser, das ihn als Kajak-Rennsportler auf der Hauptströmung abwärts schießen lässt oder in langsameren Zonen mit umgekehrter Fließrichtung flussaufwärts paddeln lässt.

Auf Böttchers Webseite ist gerafft erklärt, warum sich in dem am Rhein geborenen Sohn eines Hobbyanglers und Wildwasser-Flusskenners die Wasserleidenschaft wie ein gutartiger Tumor ausbreitete. Das dort Formulierte ist in Worte gegossener, treibender Rhythmus: „Ständig ist irgendetwas los: Du spielst mit dem Wasser und tanzt mit dem Boot – treiben lassen und anpacken im Wechsel – starke Strömung, schwache Strömung. Mit 17 ein Kernerlebnis auf der Krka Dalmatia: Dieses Wasser ist trinkbar. Auch Afrika hinterlässt seine Prägung: als Werklehrer in Sambia gearbeitet, am Sambesi gelebt und Einbaum gefahren. Eine 12.000 Kilometer lange Motorradreise von Sambia, über Kenia, Sudan, Ägypten bis Philippsburg.“

Vor Böttchers Atelier in der Rußheimer Kirchenstraße ruht auf einem Hänger unter einer Abdeckplane verhüllt seine neueste „Liebe“. Sie hört auf den Namen „Alte Perle“, ein betagtes und renovierungsbedürftiges Motorboot aus Holz. „Mit einem nur drei PS starken Elektromotor will ich mit ihr geräuschlos von der tschechischen Elbgrenze bei Bad Schandau bis in den Spreewald fahren“, spielt Böttcher Zukunftsmusik.

In der Gegenwart kreisen Gedanken und handwerkliches Geschick um eine große Schau im Seminarhaus und Schullandheim Quellhof bei Kirchberg an der Jagst zwischen Stuttgart und Nürnberg. Dafür bereitet er zwölf Wasserexperimente vor. Startschuss ist der 12. Mai, Finale am 29. Oktober. „Die Ideen sind recht schnell entwickelt. Viel zeitraubender ist es, die Geräte so zu bauen, dass sie auch ohne Aufsicht zu bedienen sind und längere Zeit halten“, so Böttcher.

In Böttchers Atelier warten bereits etliche Objekte auf neugierige und spielfreudige Quellhof-Besucher. Zwei miteinander verschraubte Flaschen etwa, die das stürmische Experiment „Mini-Tornado“ erzeugen. „Wenn ich die obere, zu zwei Dritteln mit Wasser befüllte Flasche schnell kreisen lasse, bildet sich ein faszinierender Wirbel, der wie eine Windhose aussieht“, demonstriert der Dettenheimer seinen Eigenbau.

Ein anderer Versuchsaufbau zeigt, was passiert, wenn ein Wasserstrahl auf einen anderen trifft. „Das ist ganz anders, als wenn ein Auto mit einem anderen Wagen kollidiert. Die verkeilen sich ineinander. Wasser ist da schlauer. Es weicht aus, sprengt in die unterschiedlichen Richtungen davon und entwirft dabei hinreißende Spritzbilder“, so Böttcher.

Ganz anders verblüfft die „Kármánsche Wirbelstraße“. Sie zeigt, wie sich hinter einem umströmten Stein gegenläufige Wirbel ausbilden. Bei genauer Beobachtung sind sie sogar in der Badewanne zu entdecken, wenn ein Finger durch das Wasser fährt. Leichter erkennen lassen sich die Rotationen, wenn die Flüssigkeit mit Lebensmittelfarbe oder Tinte versetzt wird. „So veranschauliche ich auch, wie sich Wasser auf einer leicht geschrägten Stahlfläche von einer Seite zur anderen windet und nicht einfach geradeaus fließt“, so Böttcher.

Tinte verwandelt selbst das eigentlich banale Eintauchen eines Wassertropfens in ein reizvolles Spektakel. Eindrucksvolle Nahaufnahmen hängen an Böttchers Atelierwänden. „Wenn der Tropfen auf die Flüssigkeitsoberfläche auftritt, bildet sich eine Krone. Der obere Rand der Krone zerfällt in kleine Tropfen. Aber aus der Mitte des Kraters springt das Eingetropfte wieder aus dem Wasser zurück, um schließlich für immer zu versinken“, schwärmt Böttcher.

In der seichten Wasserzone von Sandstränden sind häufig regelmäßige Hügel und Täler anzutreffen, die „Rippel” oder „Riffel“ genannt werden. „Sie vermitteln in ihrer Welligkeit immer noch einen Eindruck von der Wasserbewegung, durch die sie entstanden sind“, erklärt der Wasserflüsterer. Er produziert „Rippel“ in einem runden Gefäß mit schwarzem Grund, feinem weißem Sand und kreisförmig bewegtem Wasser. Die kreisende Strömung weist in Bodennähe eine Tendenz zur Mitte des Gefäßes auf, wie es beispielsweise auch nach dem Umrühren in einer Teetasse mit Teeblättchen zu beobachten ist. Je nach Schwung heben sich attraktive Muster vom dunklen Untergrund ab, wenn der hurrikanartige Sandwirbel zum Stillstand gekommen ist.

Eins muss Böttcher noch zeigen: kein weiteres Experiment, sondern künstlerisch gefertigte Wirbelschalen, auch Flowforms genannt. Der englische Bildhauer und Forscher John Wilkes hat diese Wasser-Skulpturen in den 1970er-Jahren erfunden, nachdem er die Murg bei Herrischried seinem „Röntgenblick“ unterzogen hatte. Die schalenartigen, einer liegenden Acht nachempfundenen Formen bringen fließendes Wasser ins Schwingen – insbesondere wenn mehrere dieser Schalen kaskadenartig hintereinander gestellt werden. Flowforms eignen sich für Zierteiche, Innenräume, öffentliche Plätze und überall dort, wo die Freude am Wasser zum Zug kommen soll.

Die liegende Acht – auch Lemniskate genannt – hat weder Anfang noch Ende. Sie symbolisiert die Unendlichkeit, das sich stetig wandelnde Leben und den Dualismus von Loslassen und Festhalten, von Verengen, Stauen und Raum bieten. „Angeblich sollen die Flowforms die Selbstreinigungskräfte des Wassers anregen und durch den Sauerstoffeintrag dabei helfen, seine Qualität zu verbessern“, ergänzt Böttcher.

Dass sein Lieblingsort am Wasser liegt, versteht sich von selbst. Der 68-Jährige zeigt auf seine Akustikgitarren, die auf dem Holzboden des Ateliers stehen. Am liebsten sitzt er neben einem Fluss, der leise Richtung Mündung gurgelt. Ein Lagerfeuer brennt, das Zelt ist aufgespannt und das Kanu an Land gezogen. Dann erwacht der Folkie in Wolfgang Böttcher, dann klampft er Songs von Joan Baez oder Mungo Jerrys Hit „In The Summertime“. Bald ist es wieder soweit. Die Elbe ruft und die „Alte Perle“ will aufs Wasser. Wie Böttcher.