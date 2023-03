Arm- und Kopfverletzung

Autofahrerin fährt 9-jähriges Mädchen in Dettenheim an

Ein Kind hat sich am Donnerstag bei einem Unfall in Dettenheim an Arm und Kopf verletzt. Eine 56-jährige Autofahrerin hatte das Mädchen beim Überqueren eines Zebrastreifens angefahren.