Eigentlich sollten am Montag vier Bewerber der „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Loretta aus Dettenheim-Rußheim ihre Aufwartung machen. Doch der Sender schnitt einen der Männer aus der Folge.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Loretta Gruber hatte vier Bewerber auf ihren Hof in Rußheim eingeladen. Doch nun sind in den neuen Folgen nur noch drei Männer bei der Pferdewirtschaftsmeisterin zu sehen. Wie der Sender RTL den BNN bestätigte, hat sich der Sender quasi buchstäblich vom vierten Kandidaten getrennt.

Der 41-jährige Fitnesstrainer trägt Tattoos, die nach Ansicht des Senders der rechten Szene zuzuordnen sind. „Da sich RTL strikt von jeglichem rechtsradikalen Gedankengut distanziert, wurde er aufgrund seiner Tätowierungen kurzfristig aus der bereits abgedrehten „Bauer sucht Frau“-Sendung geschnitten“, erklärte der Sender.

Partnersuche bei „Bauer sucht Frau“: Tattoos waren Dettenheimerin nicht aufgefallen

Bei den Vorbereitungen der Sendung seien die betreffenden Tattoos wegen der Fülle seiner Tätowierungen am ganzen Körper nicht aufgefallen. „Als die Tattoos entdeckt wurden, haben wir sofort reagiert und ihn aus der Sendung geschnitten.“ Auch der Kandidatin sei die Bedeutung der Tattoos nicht bekannt gewesen. Gruber selbst „ möchte zu dem Thema nichts weiter mehr sagen“, teilte die für sie zuständige PR-Agentin in Köln am Montag mit.

Den Dreh auf ihrem Hof hatte Gruber als lustige Erfahrung erlebt, „wir haben ein paar schöne Tage erlebt. Wir waren auf dem Hof, haben unsere Beweidungsprojekte angeschaut und waren mit den Pferden unterwegs“, hatte sie noch vor dem Eklat den BNN mitgeteilt. Alle vier Bewerber seien ihr sympathisch gewesen. Loretta Gruber ist Single und hofft nach eigenem Bekunden, durch die RTL-Sendung einen Partner zu finden, „der mit mir lacht und mit mir weint, einfach jemand, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann“.