Benzingespräche zwischen Felge und Flügeltür

Seit gut elf Jahren besitzt Nadine Gielmann nun schon ihre „Red Lady“, und es ging nie um mehr Leistung bei dem Opel Corsa. Auch wenn das Auto ziemlich flott aussieht mit seinen schräg angewinkelten Flügeltüren, der Lackierung in der Farbe „True Blood“ und einer Tieferlegung, bei der das Bodenblech das Gras nach unten drückt. „Das Fahrwerk ist hydraulisch höhenverstellbar“, verrät sie. Andernfalls wäre sie wohl kaum mit dem Fahrzeug auf den Rasen gekommen, wie die gut anderen 240 Fahrzeuge an der Reithalle in Dettenheim-Liedolsheim beim zweiten Tunertreffen „Eat&Chill“.

Im Kofferraum des umgebauten Corsa sind zwei Gasflaschen. „Ein Kompressor füllt nach, wenn der Druck unter eine bestimmte Marke fällt“, sagt die Fahrerin. Mit der Fernbedienung kann sie die Pneumatik steuern. Sie drückt Knöpfe und der Kompaktwagen hebt das Heck, dann die Front und wieder umgekehrt.

„Mehr Leistung hat er nicht“, sagt die Besitzerin. Es ist ja auch ein Tuning in der so genannten „Show&Shine“-Kategorie. Die Optik ist gefragt, nicht die Motorleistung. „Das Auto soll einfach so aussehen, wie ich es mir vorstelle“, erklärt sie die Anstrengungen und die rund 20.000 Euro, die sie investiert hat.

Zwei Meter weiter steht das Opel Kadett Cabrio von Arne Kretschmer, der aus Frankenthal angefahren ist. Von 1989 ist der Rüsselsheimer mit dem Blitz im Emblem. „Seit dem ich den Führerschein habe, bin ich nur Opel gefahren“, so Kretschmer. Er betont: Das sei Zufall gewesen.

An dem Kadett habe er alles selbst gemacht. Was auffällt, sind das Laminat im Inneren und Kippschalter in der Mittelkonsole, um ein Heer aus LED-Lampen zum Leuchten zu bringen. „500 bis 700 Lampen sind im Inneren verbaut“, sagt er. „Alle Teile, die Sie hier an diesem Auto sehen, habe ich mindestens schon einmal in den Händen gehalten.“

Beim Autoschrauben zur Entspannung kommen

Für viele sei das Schrauben am eigenen Auto eine Form der Entspannung, wie Eat&Chill-Organisator Steffen Klevenz betont. Er selbst hat an seinem Ford Focus RS so gut wie alles geändert. Klevenz bringt bei dem Treffen jede Sorte Tuner zusammen – solche, die ihre Schätze genau den Look verpassen, wie sie sich ein Auto vorstellen und jene, denen es auf die Leistung der Fahrzeuge ankommt.

Eine besondere Automarke, wie es bei einigen Tuningtreffen der Fall ist, wird nicht bevorzugt. „Willkommen sind alle, das ist das Schöne an der Szene. Wichtig ist mir aber auch, dass niemand hier ist, um Krawall zu machen oder seinen Motor aufheulen zu lassen“, so Klevenz.

Ganz ausdrücklich hat er die Teilnehmer der Veranstaltung schon beim Ticketkauf darauf aufmerksam gemacht, dass man einen gesitteten Besuch erwarte. Auch die Ordner, die Besucher auf Parkplätze in der Nähe der Reithalle lotsen, sprechen es ausdrücklich an. Schnelles Fahren wird auch nicht gerne gesehen. Auf der Anfahrtsstrecke zum Gelände sind Pylonen auf dem Asphalt verteilt – um gar nicht erst den Eindruck einer freien Strecke zum Beschleunigen zu erwecken.

Die Stimmung ist gelassen, um die Mittagszeit hat das Wetter aufgeklart, die Sonne kommt heraus und lässt Metallic-Lacke und pulverbeschichtete Felgen glänzen. Es riecht nach Hamburgern und Röstzwiebeln. In einem Biergarten finden sich die Menschen zusammen und unterhalten sich, der Rest verteilt sich über das Gelände an der Reithalle.

„Wenn der Umsatz so bleibt, haben wir heute Abend gut 350 bis 400 Burger verkauft“, freut sich Gastronom Mario Jacquemien vom Lokal „An der Reithalle“. Ein paar Besucher stehen an der Teststation an, um sich auf das Coronavirus hin prüfen zu lassen. Klevenz ist das wichtig: „Niemand ist auf dem Gelände ohne Nachweis eines Tests, einer Genesung oder einer Impfung.“ Andere stehen an den Autos oder sitzen unter mitgebrachten Camping-Pavillons, um sich zu unterhalten.

Thorsten Theis gehört als Teilnehmer erkennbar zu den weniger jugendlichen Autobesitzern. Und sein Ford Mustang von 1964 sticht unter den zumeist höchstens zehn bis 20 Jahre alten Autos hervor. „Ich mag die Stimmung trotzdem hier“, man komme ins Gespräch, auch mit vielen der jüngeren Fahrzeugbesitzer. Theis meint, dass sich nur die wenigsten der Faszination eines Klassikers wie des Ford Mustang entziehen könnten.

Organisator Klevenz hat kaum Augen für die bunte Mischung an Fahrzeugen, die auf den beiden Grasplätzen abgestellt worden sind. Sein Walkie-Talkie kommt nicht zur Ruhe. Er ist angestrengt und schon lange auf den Beinen. Aber im kommenden Jahr soll es wieder ein solches Treffen geben, ist er sich sicher.